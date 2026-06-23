Rohantak a tűzoltók, kigyulladt egy furgon Budapest belvárosában - VIDEÓ

Mindent ellepett a füst, miután kigyulladt majd teljes terjedelmében égett egy furgon Budapest belvárosában, az Astorián. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral oltották a lángoló járművet. Az esetről felvétel is keletkezett.

Kigyulladt egy furgon, rohantak a tűzoltók Budapesten. Fotó: Pixabay.com

Kigyulladt egy furgon Budapest belvárosában

Az Astorián történt tűzesetről egy szemtanú készített videót, amelyet a közösségi médiára töltött fel. Azt, hogy történt-e személyi sérülés és, hogy mi okozta a lángokat egyelőre nem tudni, írja a Bors.



