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tragédia

Bükkábrányi tragédia: a túlélőnek még nem árulták el, hogy a gyerekek közül mindenki elhunyt

1 órája
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Megrázó részletek derültek ki. Mindenki azt szeretné tudni, mi is történt pontosan azokban a tragikus pillanatokban Bükkábrányon.
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tragédiaBükkábránybaleset

Rettenetes frontális karambolhoz riasztották a mentőket szombaton Bükkábrány térségébe, a 3-as főútra. Két autó csapódott egymásnak, melyben összesen heten ültek, köztük három kisgyermek. Öten nem élték túl a tragikus balesetet. Most újabb részletek derültek ki. Többek közt azt is megmutatjuk, hogy történhetett az ütközés.

Öt életet követelt a bükkábrányi tragédia
Öt életet követelt a bükkábrányi tragédia
Fotó: Facebook / Juhász Roland

Így történhetett a bükkábrányi tragédia

Az egyik autóban egy fiatal pár utazott, egy ifjú, 19 éves focista, valamint ugyancsak 19 éves színésznő kedvese. A másik autóban két nő utazott: egy anyuka ötéves kislányával és hatéves kisfiával, valamint barátnője annak hatéves nevelt fiával. A gyermekek közül senki sem élte túl a tragédiát. Az egyik kisfiú édesapja mögöttük hajtott egy másik kocsival: ő végignézte a halálos balesetet. A becsapódás után sokkot kapott, kórházba kellett szállítani.

A két felnőtt nőt jelenleg is kórházban ápolják: a két gyermekét elvesztő édesanyát Debrecenben, a másik, gerincsérülést szenvedett nőt Miskolcon. A Magyar Nemzet arról ír: ez utóbbi nőnek jelenleg még nem számoltak be a tragédia részleteiről, mert előbb az állapotát szeretnék stabilizálni, mielőtt közölnék vele a megrázó hírt. 

Noha a hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, annyi bizonyos: a fiatal szerelmespár kocsija sodródott át a szembesávba, ott csapódtak bele a gyerekekkel teli autóba. A Tények stábja animációt készített arról, miként történhetett az ütközés, melyet az alábbi videóban lehet megnézni:

 

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