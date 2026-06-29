Bükkábrányi tragédia: édesapja végignézte gyermeke halálos balesetét

Frontálisan karambolozott szombaton két személyautó a 3-as főúton, Bükkábrány térségében. A baleset során összesen öten vesztették életüket. A legfrissebb beszámolók szerint az egyik áldozat, egy kisgyermek édesapja végignézte a tragédiát. Őt sokkos állapotban szállították kórházba.

Öt életet követelt a bükkábrányi baleset

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bükkábrányi tragédia: egy édesapa végignézte kisfia halálos balesetét

Noha a hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit, szemtanúk beszámolói szerint egy autó előzésbe kezdett, ekkor csapódott bele a másik sávban, szemből érkező kocsiba. A két járműben összesen heten ültek: az egyikben egy focista, valamint frissen végzett színésznő kedvese, a másikban pedig két anyuka, valamint három kisgyermek. Négyen a helyszínen életüket vesztették, egy gyermek pedig kórházba szállítás után hunyt el.

Az RTL Híradója most arról számolt be: az egyik elhunyt gyermek, egy kisfiú édesapja egy másik kocsival követte a balesetező járművet, így gyakorlatilag végignézte a halálos ütközést. A baleset után a férfi sokkot kapott. Őt is kórházba szállították.