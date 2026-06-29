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búcsú

Volt iskolája búcsúzik a bükkábrányi tragédia egyik áldozatától: "Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük meg"

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Öten vesztették életüket a szombati tragédiában. A bükkábrányi baleset egyik áldozatától volt iskolája megható sorokkal búcsúzott.
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búcsúBükkábránybaleset

Frontális karambol során csapódott egymásnak két autó a 3-as főúton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bükkábrány területén szombaton. A két járműben összesen heten utaztak: az egyik kocsiban egy fiatal, 19 éves pár, egy ifjú focista és színésznő szerelme; míg a másikban két nő, egyikük két, öt- és hatéves gyermeke, valamint másikuk nevelt fia. A két fiatal valamint két kisgyermek azonnal életét vesztette, a harmadik gyermek pedig később hunyt el, a kórházba szállítását követően.

Bükkábrány halálos baleset, 2026. június 27.
Összesen öten vesztették életüket a bükkábrányi balesetben szombaton
Fotó: BM Katasztrófavédelem

A két nőt jelenleg is kórházban ápolják. Egyiküket Debrecenben, másikukat Miskolcon. Ez utóbbi nőnek jelenleg még nem számoltak be a tragédia részleteiről, mert előbb az állapotát szeretnék stabilizálni, mielőtt közölnék vele a megrázó hírt. A balesetet ráadásul az egyik elhunyt gyermek édesapja is végignézte: ő egy másik autóval követte szeretteit, így a szeme előtt történt a tragédia.

Bükkábrányi tragédia: így búcsúzik az iskola

Az egyik áldozat, a fiatal színésznő, Kamilla volt iskolája a Facebookon tett közzé megható búcsúsorokat.

"Kamilla intézményünk közösségének meghatározó tagja volt, tanulmányait később a pécsi színészképzésben folytatta. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük meg.

Intézményünk teljes közössége őszinte részvétét fejezi ki Kamilla családjának, valamint a tragédia valamennyi elhunytjának családja, hozzátartozói és szerettei felé.

Ebben a felfoghatatlan fájdalomban gondolatban velük vagyunk.

Nyugodjon békében" - idézi a bejegyzést a BOON oldala.

 

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