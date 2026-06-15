Újabb felvételeken a brazíliai bungee jumping tragédia

Rémálmainkban fordulnak elő ilyen zuhanások. Egyetlen ugrás, néhány másodperc szabadesés, majd bekövetkezik az, amitől minden bungee jumpingra készülő ember retteg. Ahogy azt már az Origo is megírta, a tragikus bungee-baleset áldozata, a 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas 40 méter magasból zuhant a mélybe Brazíliában, a döbbenetes esetről pedig videófelvétel is készült. A megdöbbentő tragédia legfrissebb részletiről a Ripost számolt be.
A tragikus bungee jumping-baleset pillanatait videó is megörökítette
A fiatal nő június 13-án érkezett a brazil Limeira közelében található Ponte do Esqueleto, vagyis a Csontváz híd nevű helyszínre, ahol bungee jumping ugrásra készült.
A hatóságok szerint azonban olyan hiba történt, amelynek nem lett volna szabad bekövetkeznie. Maria Eduarda Rodrigues de Freitast nem csatlakoztatták a létfontosságú biztonsági kötélhez, ennek ellenére megkezdhette az ugrást.
A 40 méteres zuhanás végzetesnek bizonyult.
Az interneten terjedő videófelvételeken hallható, ahogy a helyszínen tartózkodók kétségbeesetten kiabálni kezdenek.
Emberek, a kötél!
– hallatszik a felvételen.
Srácok, a kötél!
– kiáltja egy másik szemtanú.
A tragédia ekkorra már elkerülhetetlenné vált.
Az utolsó bejegyzése ma már hátborzongató
A baleset után sokakat megrendített Maria utolsó közösségi médiás posztja.
A fiatal nő az ugrás napján, reggel fél nyolc körül egy fotót osztott meg a helyszínről, amelyhez ezt írta:
Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról?
A mondat akkor még csak viccnek tűnt. Néhány órával később azonban kiderült, ez volt az utolsó nyilvános üzenete.
A tragédia hírére a bejegyzést ezrek osztották meg, sokan részvétüket fejezték ki a családnak.
Menekülő férfiak és egy eltűnt kamera
A rendőrségi jelentés szerint amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek, két férfi az áldozat holtteste közelében tartózkodott. A rendőri intézkedés megkezdésekor azonban egy közeli erdős terület felé menekültek, ezért a keresésükhöz helikoptert is bevetettek. A nyomozás során az is kiderült, hogy az ügyben érintett személyek közül ketten átöltöztek a tragédia után. Amikor erről kérdezték őket, nem kívántak válaszolni. További gyanús körülmény, hogy Maria GoPro kamerája, amelyet az ugrás idején a fejére rögzítettek, nyomtalanul eltűnt. Az érintettek azt állítják, nem tudják, mi történt az eszközzel.
Szándékos emberölés miatt indult eljárás
A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint az ugrásért felelős személyek tudatában lehettek annak, hogy a fiatal nő nem volt megfelelően rögzítve a biztonsági rendszerhez. A tragédia miatt három embert őrizetbe vettek. A hatóságok szándékos emberölés gyanújával indítottak eljárást ellenük. A nyomozók azt is vizsgálják, pontosan ki felelt a felszerelés ellenőrzéséért, miért maradhatott el az utolsó biztonsági ellenőrzés, valamint hogy mi történt az eltűnt GoPro kamerával a végzetes ugrást követően. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.