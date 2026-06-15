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bungee jumping

Újabb felvételeken a brazíliai bungee jumping tragédia

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egyetlen ugrás, amelynek felejthetetlen élménynek kellett volna lennie, néhány másodperc alatt tragédiába fordult Brazíliában. A tragikus bungee jumping-baleset során egy 21 éves nő zuhant a mélybe, miután nem rögzítették megfelelően a biztonsági rendszerhez.
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Rémálmainkban fordulnak elő ilyen zuhanások. Egyetlen ugrás, néhány másodperc szabadesés, majd bekövetkezik az, amitől minden bungee jumpingra készülő ember retteg. Ahogy azt már az Origo is megírta, a tragikus bungee-baleset áldozata, a 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas 40 méter magasból zuhant a mélybe Brazíliában, a döbbenetes esetről pedig videófelvétel is készült. A megdöbbentő tragédia legfrissebb részletiről a Ripost számolt be.

Nyomoznak a halálos bungee jumping-ugrás ügyében
Nyomoznak a halálos bungee jumping-ugrás ügyében
Fotó: Illusztráció (Dmitrii Eremin/Pexels)

A tragikus bungee jumping-baleset pillanatait videó is megörökítette

A fiatal nő június 13-án érkezett a brazil Limeira közelében található Ponte do Esqueleto, vagyis a Csontváz híd nevű helyszínre, ahol bungee jumping ugrásra készült.

A hatóságok szerint azonban olyan hiba történt, amelynek nem lett volna szabad bekövetkeznie. Maria Eduarda Rodrigues de Freitast nem csatlakoztatták a létfontosságú biztonsági kötélhez, ennek ellenére megkezdhette az ugrást.

A 40 méteres zuhanás végzetesnek bizonyult.

Az interneten terjedő videófelvételeken hallható, ahogy a helyszínen tartózkodók kétségbeesetten kiabálni kezdenek.

Emberek, a kötél!

 – hallatszik a felvételen.

Srácok, a kötél! 

– kiáltja egy másik szemtanú.

A tragédia ekkorra már elkerülhetetlenné vált.

Az utolsó bejegyzése ma már hátborzongató

A baleset után sokakat megrendített Maria utolsó közösségi médiás posztja.

A fiatal nő az ugrás napján, reggel fél nyolc körül egy fotót osztott meg a helyszínről, amelyhez ezt írta:

Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról?

A mondat akkor még csak viccnek tűnt. Néhány órával később azonban kiderült, ez volt az utolsó nyilvános üzenete.

A tragédia hírére a bejegyzést ezrek osztották meg, sokan részvétüket fejezték ki a családnak.

Menekülő férfiak és egy eltűnt kamera

A rendőrségi jelentés szerint amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek, két férfi az áldozat holtteste közelében tartózkodott. A rendőri intézkedés megkezdésekor azonban egy közeli erdős terület felé menekültek, ezért a keresésükhöz helikoptert is bevetettek. A nyomozás során az is kiderült, hogy az ügyben érintett személyek közül ketten átöltöztek a tragédia után. Amikor erről kérdezték őket, nem kívántak válaszolni. További gyanús körülmény, hogy Maria GoPro kamerája, amelyet az ugrás idején a fejére rögzítettek, nyomtalanul eltűnt. Az érintettek azt állítják, nem tudják, mi történt az eszközzel.

Szándékos emberölés miatt indult eljárás

A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint az ugrásért felelős személyek tudatában lehettek annak, hogy a fiatal nő nem volt megfelelően rögzítve a biztonsági rendszerhez. A tragédia miatt három embert őrizetbe vettek. A hatóságok szándékos emberölés gyanújával indítottak eljárást ellenük. A nyomozók azt is vizsgálják, pontosan ki felelt a felszerelés ellenőrzéséért, miért maradhatott el az utolsó biztonsági ellenőrzés, valamint hogy mi történt az eltűnt GoPro kamerával a végzetes ugrást követően. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van. 

 

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