Busszal ütközött egy autó – mentőhelikopter is érkezett a balesethez

Mint írják: a buszon mintegy negyvenen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen, ahová egy mentőhelikopter is érkezett.

A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.

Megszólalt a szóvivő

Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött Csetényben szombat délelőtt, a balesetben a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.

Nagy Judit tájékoztatása szerint a baleset szombaton kilenc óra után történt a bakonyi település határában – olvasható az Infostart oldalán.

A balesetben a gépkocsit vezető középkorú férfi meghalt. A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan sérültek meg. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett.

A mentés és a helyszíni szemle idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták – tette hozzá a szóvivő.