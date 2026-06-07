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ököllel ütötte

Videón a támadás: ököllel ütötte a buszsofőrt egy agresszív utas Budán

1 órája
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Egy szemtanú rögzítette a megdöbbentő esetet Budapesten, a Clark Ádám téren. A felvételen tisztán látszik, amint a férfi bántalmazta a buszsofőrt, aki végül kilökte a jármű ajtaján a támadót.
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ököllel ütöttebudapestenClark Ádám térvideóagresszív utasbuszsofőr

Megdöbbentő videót tett közzé a Tények.hu, amin az látszik, ahogy összeverekedett a buszsofőrrel egy agresszív utas Budán. A férfi ököllel ütötte, majd az ingénél fogva rángatta a vezetőt, aki végül lelökte a 16-os buszról a megvadult támadót. A felvételt egy szemtanú készítette még májusban, a Clark Ádám téri megállóban.

Ököllel ütötte a buszsofőrt a megvadult utas Budán
Ököllel ütötte a buszsofőrt a megvadult utas Budán Fotó: illusztráció/Shutterstock

A dulakodással kapcsolatban a TV2 hírműsora kereste a BKV-t és a rendőrséget is. A főváros közösségi közlekedését működtető cég türelmet kért, és későbbre igért tájékoztatást, a BRFK azonban azt válaszolta, hogy bár az esettel kapcsolatban hivatalos feljelentés nem érkezett, a videó alapján megindítják a nyomozást. 

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