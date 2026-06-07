Videón a támadás: ököllel ütötte a buszsofőrt egy agresszív utas Budán

Megdöbbentő videót tett közzé a Tények.hu, amin az látszik, ahogy összeverekedett a buszsofőrrel egy agresszív utas Budán. A férfi ököllel ütötte, majd az ingénél fogva rángatta a vezetőt, aki végül lelökte a 16-os buszról a megvadult támadót. A felvételt egy szemtanú készítette még májusban, a Clark Ádám téri megállóban.

Ököllel ütötte a buszsofőrt a megvadult utas Budán Fotó: illusztráció/Shutterstock

A dulakodással kapcsolatban a TV2 hírműsora kereste a BKV-t és a rendőrséget is. A főváros közösségi közlekedését működtető cég türelmet kért, és későbbre igért tájékoztatást, a BRFK azonban azt válaszolta, hogy bár az esettel kapcsolatban hivatalos feljelentés nem érkezett, a videó alapján megindítják a nyomozást.

Ezt mondta a magyar buszsofőr a csehországi balesetről

Súlyos közúti szerencsétlenség történt Dél-Csehországban, ahol egy személygépkocsi és egy magyar rendszámú autóbusz rohant egymásba. Összesen tizenhárom ember szerzett különböző fokú sérüléseket a hatalmas erejű baleset során.