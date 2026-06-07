Lerángattak egy férfit a ceglédi buszról, miután rátámadt a buszsofőrre

Vasárnap reggel dulakodás alakult Cegléden, a Volánbusz Kossuth Ferenc utcai megállójában. Egy férfi nem a kijelölt megállóban szeretett volna leszállni, ám ezt a buszvezető nem hagyta. Érdemes hozzátenni: nem is hagyhatta, hiszen, ha ilyen esetben leszállás közben baja esik az utasnak, akkor a sofőr lesz a felelős. A férfi ekkor agresszíven kezdett viselkedni, és végül összeverekedett a sofőrrel – írta az Index.hu a Ceglédi Őrszem Egyesület bejegyzése alapján.

A ceglédi Volán-járaton kezdett dühöngeni egy férfi, pechjére arra járt egy polgárőr és levitte a földre a rendőrök kiérkezéséig

Fotó: Illusztráció/123RF

Verekedés vasárnap reggel Cegléden

A busz mögött haladt autójával Ujvári Gábor, a Ceglédi Őrszem Egyesület alapító, elnökségi tagja, aki azonnal a sofőr segítségére sietett. Az esetről született fotón az látható, ahogy Ujvári leteperi a férfit, majd egy szorító fogással a földhöz szegezi. A rendőrség hamarosan a helyszínre érkezett és átvették az intézkedést.

A hétvégén egy másik Volán-járaton is incidens történt: Lakiteleken, a Népfőiskola megállóban gyulladt ki egy utasokkal teli jármű, amely végül teljesen kiégett.