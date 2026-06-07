Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani! – ilyen volt a tüntetés a Sándor-palotánál

Ezt látnia kell!

Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

ceglédi őrszem egyesület

Lerángattak egy férfit a ceglédi buszról, miután rátámadt a buszsofőrre

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kemény jelenetek zajlottak vasárnap reggel Budapest agglomerációjában. A ceglédi Volánbuszon kezdett kötekedni egy férfi a sofőrrel, a konfliktusból hamarosan verekedés pattant ki. Végül egy arra járó polgárőr vitte le a földre az elkövetőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ceglédi őrszem egyesületvasárnapceglédensofőrvolánverekedés

Vasárnap reggel dulakodás alakult Cegléden, a Volánbusz Kossuth Ferenc utcai megállójában. Egy férfi nem a kijelölt megállóban szeretett volna leszállni, ám ezt a buszvezető nem hagyta. Érdemes hozzátenni: nem is hagyhatta, hiszen, ha ilyen esetben leszállás közben baja esik az utasnak, akkor a sofőr lesz a felelős. A férfi ekkor agresszíven kezdett viselkedni, és végül összeverekedett a sofőrrel – írta az Index.hu a Ceglédi Őrszem Egyesület bejegyzése alapján.

A ceglédi volánbuszon kezdett dühöngeni egy férfi, pechjére arra járt egy polgárőr és levitte a földre a rendőrök kiérkezéséig
A ceglédi Volán-járaton kezdett dühöngeni egy férfi, pechjére arra járt egy polgárőr és levitte a földre a rendőrök kiérkezéséig
Fotó: Illusztráció/123RF

Verekedés vasárnap reggel Cegléden

A busz mögött haladt autójával Ujvári Gábor, a Ceglédi Őrszem Egyesület alapító, elnökségi tagja, aki azonnal a sofőr segítségére sietett. Az esetről született fotón az látható, ahogy Ujvári leteperi a férfit, majd egy szorító fogással a földhöz szegezi. A rendőrség hamarosan a helyszínre érkezett és átvették az intézkedést. 

A hétvégén egy másik Volán-járaton is incidens történt: Lakiteleken, a Népfőiskola megállóban gyulladt ki egy utasokkal teli jármű, amely végül teljesen kiégett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!