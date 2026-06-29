Cigaretta és milliós bírság: lebukott a trükköző kamionsofőr az M5-ösön

Nem mindennapi meglepetésben volt részük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága munkatársainak, amikor az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán félrehúztak egy nemzetközi fuvart teljesítő járművet. A Franciaországba tartó, bolgár rendszámú kamion 34 éves sofőrje kezdetben rendkívül magabiztosan nyilatkozott a nála lévő jövedéki termékekről, és azt állította a pénzügyőröknek, hogy mindössze tíz doboz cigaretta van nála. A tételes ellenőrzés során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofőr verziója köszönőviszonyban sincs a valósággal, a vezetőfülke ugyanis a vártnál lényegesen „zsúfoltabbnak” bizonyult.

A sofőr fekhelyéről több mint ötmilliós értékű bolgár zárjegyes cigaretta került elő

Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)

Cigaretta és milliós bírság

Amikor a járőrök alaposabban is átvizsgálták a teherautó fülkéjét, a sofőr pihenőhelyén, a fekhelyre pakolva négy hatalmas kartondobozra bukkantak. A csomagokból összesen 2000 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjeggyel ellátott adózatlan cigaretta került elő, amelyet a sofőr megpróbált eltitkolni a hatóság elől.

Az egyenruhások a több mint ötmillió forint piaci értékű dohányárut azonnal lefoglalták, az ügyben pedig jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekménye miatt indítottak eljárást a sofőrrel szemben, akinek a felelősségre vonás mellett mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a jogszabályok értelmében közel 7,6 millió forint jövedéki bírságra számíthat.

Az eset kapcsán a hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy a jövedéki termékek, így a különféle dohányáruk szállítása is szigorú szabályokhoz kötött. Az Európai Unión belüli utazások, illetve a harmadik országból történő behozatal során is szigorú mennyiségi korlátozások vannak érvényben, amelyeket a pénzügyőrök rendszeresen ellenőriznek.