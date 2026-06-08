Halálos beteg nőnek adta ki magát, milliárdokat csalt ki az áldozataiból

A tengerentúli igazságszolgáltatás nemrégiben súlyos ítéletet hozott egy 38 éves New Jersey-i férfi ügyében, aki éveken át működtetett egy óriási, hat államra kiterjedő online csalássorozatot. Az elkövető egy fiktív női profilt használva, magát súlyos betegnek kiadva férkőzött közel egy jóhiszemű férfi szívéhez, akitől a hamis szerelem és a nem létező orvosi költségek ürügyén több mint négyszázezer dollárt csalt ki. A nyomozás feltárta, hogy a bűnszervezetként működő hálózat mögött álló férfi fiktív cégeken és tizenhárom különböző bankszámlán keresztül több mint négymillió dollárt, azaz csaknem másfél milliárd forintot mozgatott meg az évek során – írta a People.

Milliárdos üzlet volt a csalás

Fotó: Freepik

A kifinomult csalás áldozatai és a láthatatlan hálózat

A gátlástalan szélhámos nem riadt vissza a legmeghökkentőbb manipulációktól sem.

Orvosnak kiadva magát, hamisított dokumentumokkal és kórházi ágyon fekvő nők fotóival bombázta áldozatát, sürgetve az életmentőnek beállított utalásokat.

A hatóságok kiderítették, hogy a férfi nem csupán a romantikus érzelmeket használta fegyverként, hanem hamis kriptovaluta-platformokkal, valamint magát szíriai misszióban szolgáló amerikai katonatisztnek kiadva is fosztogatott gyanútlan állampolgárokat. A szövetségi bíróság végül több mint négy év börtönbüntetésre és egymillió dollárt meghaladó kártérítés megfizetésére kötelezte a férfit, véget vetve a gátlástalan és szívtelen bűnsorozatnak.

Az online csalás nálunk is sláger

E-mailben és a közösségi médiában is folyamatosan szaporodnak a hirdetések egy úgynevezett lakossági gépcsere pályázattal kapcsolatban. A probléma csak az, hogy a program valójában nem is létezik, a gyanútlan jelentkezők pedig futhatnak a befizetett pénzük után.