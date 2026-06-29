Társkeresőn vadászott áldozataira a budaörsi csaló: egyetlen nőtől 49 milliót csalt ki

A társkereső oldalak magányos, kapcsolatot kereső nőit szemelte ki áldozatul az a többszörösen büntetett előéletű férfi, aki ellen a Budaörsi Járási Ügyészség a napokban minősített csalás miatt emelt vádat. A csaló nem bízta a véletlenre a dolgot, alaposan felépített háttértörténettel és hamis ígéretekkel férkőzött a nők bizalmába, hogy aztán anyagilag teljesen kiforgassa őket a vagyonukból.

A vádlott által küldött megtévesztő fotó, amellyel a csalás elkövetése során manipulálta a sértetteket

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Csalás áldozatává váltak a gyanútlan online ismerkedők

A vádirat részleteiből kiderül, hogy a férfi már 2022 óta szisztematikusan járta a különböző online ismerkedős felületeket. A kiszemelt nőknek magas pozíciójú, befolyásos emberként mutatta be magát: hol delegációs sofőrnek, hol pedig komoly bizalmi állásban lévő, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező személynek hazudta magát. Miután sikerült elnyernie a sértettek bizalmát, felajánlotta, hogy befolyását latba vetve segít nekik intézni a különböző dolgaikat, legyen szó bonyolult ingatlanügyletekről vagy éppen kedvező hitelügyintézésről. A segítségnek azonban ára volt.

A vádlott folyamatosan különböző összegeket kért a nőktől a „hivatalos ügyintézés” költségeire hivatkozva. A valóságban azonban egyetlen lépést sem tett az érdekükben, a kicsalt pénzt pedig esze ágában sem volt a beígért célokra fordítani. A befolyt összegeket teljes egészében a saját mindennapi megélhetésére, luxuskiadásaira és a korábban felhalmozott adósságai törlesztésére költötte.

Az átveréshez még vizuális bizonyítékokat is gyártott: az egyik sértett által a hatóságoknak átadott fotó például egyértelműen a férfi megtévesztő stratégiájának része volt, amellyel a látszólagos jólétét vagy hivatalos státuszát igyekezett bizonyítani.

A férfi gátlástalanságát jól mutatja, hogy míg az egyik áldozatától több részletben közel másfél millió forintot csalt ki, addig egy másik nőtől elképesztő összeget, több mint 49 millió forintot sikerült megszereznie a hamis ígéretekkel.

A Budaörsi Járási Ügyészség végül két rendbeli minősített csalás bűntette miatt nyújtotta be a vádiratot a bíróságra. A dörzsölt házassági szélhámos sorsáról és büntetéséről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni a hamarosan kezdődő tárgyalássorozaton.