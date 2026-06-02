Lányokat vert át, hogy szexmunkára kényszerítse őket a csaló

Emberkereskedelem miatt körözték azt a 26 éves férfit, aki korábban fiatal lányokat kényszerített szexmunkára. A dörzsölt csaló ellen európai elfogatóparancsot is kiadtak, végül a magyar hatóságok csaptak le rá nem sokkal azután, hogy visszatért Magyarországra – írta a Bors.

Emberkereskedelmet folytatott a csaló

Demecserben ütöttek rajta a bujkáló csalón

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály munkatársaival közösen fogták el a 26 éves nyíregyházi Á. Márkot. A dörzsölt csaló ellen emberkereskedelem, kényszermunka és fogolyszökés miatt is érvényben volt nemzeti, valamint európai elfogatóparancs.

Az eljárás még 2025 elején indult ellene, miután a gyanú szerint szerelem színlelésével, zsarolással és fenyegetéssel vett rá nőket – köztük egy fiatalkorút is – hazai és külföldi prostitúcióra. A férfi a lányok által keresett pénz felét elvette, és ebből biztosította a megélhetését. Bár a bíróság korábban már elrendelte a letartóztatását, a hatóságok elől külföldre szökött. A szabolcsi rendőrök végül június 1-jén, Németországból való visszatérése után csaptak le rá az egyik rokona demecseri otthonában, és azonnal őrizetbe vették.

