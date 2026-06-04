Fegyházbüntetés várhat a nem létező járművekkel üzletelő szélhámosra

A Makói Járási Ügyészség által most bíróság elé állított csaló ellen tízrendbeli, üzletszerűen elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat, miután kiderült, hogy az általa felkínált gépjárművekkel a valóságban soha nem is rendelkezett – írta a Delmagyar.hu.

Vádat emeltek a csaló ellen

Fotó: Shutterstock

A csaló fiktív szerződésekkel szedte meg magát

Az ismert tényállás szerint az elkövető 2024 májusában és októberében csapott le gyanútlan vevőkre, amikor egy népszerű internetes felületen két személygépkocsit, valamint egy értékes crossmotort hirdetett meg eladásra. A hirdetésekre szép számmal jelentkeztek a gépjárműre vágyó vásárlók, akikkel a férfi telefonon vette fel a kapcsolatot, és dörzsölt módon, a bizalmukba férkőzve kötött szóbeli megállapodásokat.

A manipuláció olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a sértettek a megbeszélések után, a járművek lefoglalásának biztosítása érdekében azonnal átutalták a kért összegeket a férfi számlájára.

Az áldozatok a hirdető követeléseihez igazodva 10 ezer és 500 ezer forint közötti előlegeket küldtek el a fiktív árucikkekért. A feketeleves azonban akkor érte a vevőket, amikor jelezték a vételár fennmaradó részének megfizetését és a járművek fizikai átvételének szándékát, viszont a férfi ekkor már kikapcsolta telefonját, törölte profiljait és teljesen elérhetetlenné vált.

Bíróság előtt az elkövető

A nyomozás adatai szerint a vádlott a tíz sértett becsapásával összesen több mint másfél millió forint készpénzt szerzett meg jogtalanul. A férfi az okozott anyagi kárt a mai napig egyik áldozat esetében sem térítette meg, esélyt sem adva a jóvátételre.

A Makói Járási Ügyészség a férfit tízrendbeli, a sértetteknek okozott anyagi kár nagyságához igazodó, de minden esetben üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja. A törvényes rendet és a gazdasági biztonságot veszélyeztető bűncselekmény-sorozat ügyében a Makói Járásbíróság fog végleges döntést hozni, amely remélhetőleg a legsúlyosabb, letöltendő szabadságvesztéssel bünteti majd a digitális térben garázdálkodó szélhámost.

De az is megdöbbentő eset volt, amelyről a napokban számoltunk be, hogy egy budapesti férfi tucatnyi áldozatot csapott be, miközben fiktív hirdetések útján szinte bármilyen ingatlan vagy albérlet értékesítését felkínálta az interneten, amelyhez a valóságban semmi köze sem volt.