Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Veszélyben a köztársasági elnök élete – teljes készültségben a titkosszolgálat

Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

csaló

Fegyházbüntetés várhat a nem létező járművekkel üzletelő szélhámosra

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az internetes térben elkövetett gátlástalan és rendszerszintű szélhámosság részleteire derített fényt a Makói Járási Ügyészség a napokban lezárt vizsgálata során. A hivatalos vádirat adatai alapján a dörzsölt csaló összesen tíz jóhiszemű állampolgárt károsított meg fiktív járműhirdetéseken keresztül, amelyekkel rövid idő alatt több mint másfél millió forint törvénytelen haszonra tett szert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csalómakói járási ügyészséggépjárműáldozatügyészséganyagi kárfiktív szerződés

A Makói Járási Ügyészség által most bíróság elé állított csaló ellen tízrendbeli, üzletszerűen elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat, miután kiderült, hogy az általa felkínált gépjárművekkel a valóságban soha nem is rendelkezett – írta a Delmagyar.hu.

Vádat emeltek a csaló ellen
Vádat emeltek a csaló ellen
Fotó: Shutterstock

A csaló fiktív szerződésekkel szedte meg magát

Az ismert tényállás szerint az elkövető 2024 májusában és októberében csapott le gyanútlan vevőkre, amikor egy népszerű internetes felületen két személygépkocsit, valamint egy értékes crossmotort hirdetett meg eladásra. A hirdetésekre szép számmal jelentkeztek a gépjárműre vágyó vásárlók, akikkel a férfi telefonon vette fel a kapcsolatot, és dörzsölt módon, a bizalmukba férkőzve kötött szóbeli megállapodásokat.

A manipuláció olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a sértettek a megbeszélések után, a járművek lefoglalásának biztosítása érdekében azonnal átutalták a kért összegeket a férfi számlájára.

Az áldozatok a hirdető követeléseihez igazodva 10 ezer és 500 ezer forint közötti előlegeket küldtek el a fiktív árucikkekért. A feketeleves azonban akkor érte a vevőket, amikor jelezték a vételár fennmaradó részének megfizetését és a járművek fizikai átvételének szándékát, viszont a férfi ekkor már kikapcsolta telefonját, törölte profiljait és teljesen elérhetetlenné vált.

Bíróság előtt az elkövető

A nyomozás adatai szerint a vádlott a tíz sértett becsapásával összesen több mint másfél millió forint készpénzt szerzett meg jogtalanul. A férfi az okozott anyagi kárt a mai napig egyik áldozat esetében sem térítette meg, esélyt sem adva a jóvátételre.

A Makói Járási Ügyészség a férfit tízrendbeli, a sértetteknek okozott anyagi kár nagyságához igazodó, de minden esetben üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja. A törvényes rendet és a gazdasági biztonságot veszélyeztető bűncselekmény-sorozat ügyében a Makói Járásbíróság fog végleges döntést hozni, amely remélhetőleg a legsúlyosabb, letöltendő szabadságvesztéssel bünteti majd a digitális térben garázdálkodó szélhámost.

De az is megdöbbentő eset volt, amelyről a napokban számoltunk be, hogy egy budapesti férfi tucatnyi áldozatot csapott be, miközben fiktív hirdetések útján szinte bármilyen ingatlan vagy albérlet értékesítését felkínálta az interneten, amelyhez a valóságban semmi köze sem volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!