Országos hajtóvadászat: három jóképű román csalót üldöz a magyar rendőrség

Napok óta keresik a hatóságok azt a három román férfit, akik ellen csalás miatt adtak ki elfogatóparancsot Magyarországon. A csalók ügyében a Pécsi Járásbíróság intézkedett, a rendőrség pedig arra kéri a lakosságot, hogy segítsen a felkutatásukban.

Balról jobbra: Stoica Rupi, Gabor Rupi és Burcea Csaba. A három román csaló elfogása érdekében kéri a rendőrség a lakosság segítségét

Fotó: Police.hu

A csalók ellen elfogatóparancsot adtak ki

A police.hu körözési adatbázisában szereplő információk szerint három román állampolgárságú férfi ellen van érvényben elfogatóparancs. Valamennyiüket csalás bűncselekménye miatt körözik.

Az ügyükben a Pécsi Járásbíróság járt el, amely májusban több elfogatóparancsot is kiadott a gyanúsítottak ellen. A körözött személyek egyike a 44 éves Gabor Rupi. A férfi 1981. február 11-én született a romániai Cetatea de Baltă településen. Ellene 2026. május 19-én rendelt el elfogatóparancsot a Pécsi Járásbíróság csalás miatt.

Rajta kívül még két marosvásárhelyi férfit is köröz a rendőrség.

Szintén csalás miatt keresik a 2003. augusztus 2-án Marosvásárhelyen született Stoica Rupit. A férfi ellen 2026. május 9-én adtak ki elfogatóparancsot. A harmadik körözött személy Burcea Csaba, aki 1998. április 13-án született szintén Marosvásárhelyen. Ellene 2026. május 19-én rendelt el elfogatóparancsot a Pécsi Járásbíróság.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A három férfi jelenleg országos körözés alatt áll. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy amennyiben információval rendelkeznek a körözött személyek tartózkodási helyéről, értesítsék a rendőrséget.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 7601 PÉCS PF.: 249 Tel: +36 72 504 450

Magyarországra szökhetett a körözött román gyilkos; ötezer eurót is bezsebelhet, aki látta

Nemzetközi hajtóvadászat zajlik egy rendkívül veszélyes román bűnöző után, aki a hatóságok szerint a magyar határ irányába menekülhetett. A gyilkos ellen európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, a rendőrség szerint erőszakos, elfogása komoly kockázattal jár.