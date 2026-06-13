Megfojtotta volt feleségét, majd halálcsapdát készített a rendőröknek a féltékeny férfi

Napokon át készült a végzetes tervre, majd egyetlen nap alatt olyan bűncselekmény-sorozatot hajtott végre, amely még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette. A vád szerint a halálcsapda célpontjai a helyszínre kiérkező rendőrök és tűzoltók voltak. A csapda felállítása előtt brutális kegyetlenséggel ölte meg a volt feleségét, de a vérszomja nem csillapodott. Az elképesztő bűntény részleteit a Zaol.hu tette közzé.

A halálcsapda akár több ember életét is kiolthatta volna

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A halálcsapda miatt akár több rendőr is meghalhatott volna

Hétfőn tárgyalja a Zalaegerszegi Törvényszék annak a somogyi férfinak az ügyét, akit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, valamint más súlyos bűncselekményekkel vádolnak.

A vádirat szerint a férfi 2024 márciusában vált el feleségétől. A nő Nagykanizsára költözött új élettársához, és nem kívánt kapcsolatot tartani korábbi férjével.

A vádlott azonban nem tudta elfogadni a szakítást.

Hónapokon át figyelte volt feleségét

A nyomozás szerint a férfi korábban öngyilkosságot is megkísérelt, több alkalommal megrongálta a nő és ismerősei autóit, valamint rendszeresen figyelte volt feleségét.

2024 augusztusában besurrant volt anyósa nagykanizsai lakásába, ahonnan ellopta a bejárati ajtó kulcsát. Később ugyanazzal a kulccsal visszatért, és egy pénztárcát is eltulajdonított.

A férfi eközben már arról beszélt egyik ismerősének, hogy ha a volt felesége továbbra is „szórakozik vele”, megöli, majd a holttestet a Mura folyóba dobja.

Bilincsben hurcolta el a nőt

A vádirat szerint 2024. szeptember 16-án hajnalban a férfi autóval várta a munkába induló nőt Nagykanizsán.

Megragadta, hátrabilincselte a kezét, majd akarata ellenére a korábbi közös családi házukba vitte.

A nő telefonjáról hamis üzenetet küldött az élettársnak, hogy a készülék hamarosan lemerül, így próbálta eltitkolni a történteket. A házban heves vita alakult ki.

Megfojtotta a házban

Az ügyészség szerint a férfi először a nő nyakát szorította, majd ragasztószalaggal többször körbetekerte a fejét.

A ragasztószalag a száját és az orrát is teljesen lezárta.

A nő megfulladt.