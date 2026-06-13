Megfojtotta volt feleségét, majd halálcsapdát készített a rendőröknek a féltékeny férfi

Napokon át készült a végzetes tervre, majd egyetlen nap alatt olyan bűncselekmény-sorozatot hajtott végre, amely még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette. A vád szerint a halálcsapda célpontjai a helyszínre kiérkező rendőrök és tűzoltók voltak. A csapda felállítása előtt brutális kegyetlenséggel ölte meg a volt feleségét, de a vérszomja nem csillapodott. Az elképesztő bűntény részleteit a Zaol.hu tette közzé.
A halálcsapda miatt akár több rendőr is meghalhatott volna
Hétfőn tárgyalja a Zalaegerszegi Törvényszék annak a somogyi férfinak az ügyét, akit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, valamint más súlyos bűncselekményekkel vádolnak.
A vádirat szerint a férfi 2024 márciusában vált el feleségétől. A nő Nagykanizsára költözött új élettársához, és nem kívánt kapcsolatot tartani korábbi férjével.
A vádlott azonban nem tudta elfogadni a szakítást.
Hónapokon át figyelte volt feleségét
A nyomozás szerint a férfi korábban öngyilkosságot is megkísérelt, több alkalommal megrongálta a nő és ismerősei autóit, valamint rendszeresen figyelte volt feleségét.
2024 augusztusában besurrant volt anyósa nagykanizsai lakásába, ahonnan ellopta a bejárati ajtó kulcsát. Később ugyanazzal a kulccsal visszatért, és egy pénztárcát is eltulajdonított.
A férfi eközben már arról beszélt egyik ismerősének, hogy ha a volt felesége továbbra is „szórakozik vele”, megöli, majd a holttestet a Mura folyóba dobja.
Bilincsben hurcolta el a nőt
A vádirat szerint 2024. szeptember 16-án hajnalban a férfi autóval várta a munkába induló nőt Nagykanizsán.
Megragadta, hátrabilincselte a kezét, majd akarata ellenére a korábbi közös családi házukba vitte.
A nő telefonjáról hamis üzenetet küldött az élettársnak, hogy a készülék hamarosan lemerül, így próbálta eltitkolni a történteket. A házban heves vita alakult ki.
Megfojtotta a házban
Az ügyészség szerint a férfi először a nő nyakát szorította, majd ragasztószalaggal többször körbetekerte a fejét.
A ragasztószalag a száját és az orrát is teljesen lezárta.
A nő megfulladt.
Robbanással akarta megölni a kiérkező hatóságokat
A gyilkosság után a férfi nem menekült el azonnal. Elhatározta, hogy csapdát állít fel, amivel felrobbantatja az ingatlant.
Megbontotta az öt konvektor csatlakozását, aminek következtében mintegy 70 köbméter gáz áramlott a házba. A robbanás erejének fokozására leragasztotta a kéménynyílásokat is.
A bejárati ajtó mögé öngyújtókat rögzített, azok közelébe benzinnel teli kannát helyezett, az ajtó mögött pedig egy teljesen megnyitott gázpalackot hagyott. A nyomozás szerint pontosan tudta, hogy a nő eltűnése miatt rövid időn belül rendőrök és tűzoltók érkeznek a helyszínre.
Egyetlen döntésen múlt a tragédia
A sértett édesanyja délután egy rokonát kérte meg, hogy nézzen rá a házra. A nő azonban erős gázszagot érzett, ezért nem ment be. Később a helyszínre érkező rendőrök is észlelték a szivárgást, ezért előbb lezárták a gáz- és áramellátást, majd rendkívüli óvatossággal léptek az épületbe.
A dinamikus ajtónyitás elmaradása miatt az öngyújtók nem gyulladtak be, így nem következett be a vádlott által előkészített láncreakció.
A szakértők szerint a robbanás halálos sérüléseket okozhatott volna az ajtón belépő személyeknek, és veszélyeztethette volna az épület 100-150 méteres környezetében tartózkodó embereket is.
Tanúkat hallgat meg a bíróság
Az ügyben hétfőn tartanak elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalást a Zalaegerszegi Törvényszéken. A bíróság várhatóan tanúkat hallgat meg, és további bizonyítékokat értékel a rendkívüli súlyú büntetőügyben.
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