Megússza a börtönt a házaspár: forró strandsátorban hagyták a csecsemőjüket

Súlyos tragédiába is torkollhatott volna az a családi kikapcsolódás, amelyet a 41 éves Brian Wilks és felesége, a 37 éves Sara Wilks tervezett a floridai tengerparton. A Texasból érkező házaspár ugyanis úgy döntött, hogy 6 hónapos csecsemőjüket egy strandsátorban hagyják aludni, miközben ők másik három gyermekükkel elindulnak sétálni a parton – írta a Law&Crime.

Strandsátorban hagyták magára a hőségben a féléves csecsemőt

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Magára hagyták a csecsemőt, mégsem mennek börtönbe

A magára hagyott, mindössze 5-6 hónapos csecsemőre strandolók figyeltek fel, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező seriffhelyettesek és mentősök azonnal megvizsgálták a gyermeket. A rendőri testkamerás felvételek szerint a szemtanúk elmondták, hogy a szülők már nagyon régóta távol voltak.

Körülbelül egy órája mentek el

– nyilatkozta az egyik strandoló.

Amikor a Wilks házaspár végül visszatért a sétából, a rendőrök kérdőre vonták őket. A szülők először azzal védekeztek, hogy a közelben voltak, ám a szemtanúk ezt határozottan cáfolták. Végül elismerték, hogy a babát a sátorban hagyták aludni, és egyszerűen elveszítették az időérzéküket.

A hatóságok azonnal letartóztatták a házaspárt, a négy gyermeket pedig a Gyermek- és Családügyi Minisztérium (DCF) vette gondozásba, amíg a rokonok meg nem érkeztek értük.

A Walton megyei seriff hivatalának közleménye szerint az eset könnyen végzetes kimenetelű is lehetett volna. A házaspár ellen súlyos testi sértést nem okozó gyermekelhanyagolás vádjával indult eljárás. A legfrissebb fejlemények szerint azonban Brian és Sara Wilks elkerülhetik a további büntetést és a börtönt, mivel halasztott büntetőeljárási megállapodást kötöttek az ügyészséggel. Ennek értelmében a vádakat teljesen ejtik ellenük, amennyiben teljesítik az alábbi feltételeket:

25 óra közmunka elvégzése,

részvétel egy szülői edukációs tanfolyamon,

tiszta erkölcsi bizonyítvány megtartása: a következő egy évben nem tartóztathatják le őket semmilyen bűncselekmény miatt.

Ahogy az Origo is megírta, döbbenetes mulasztássorozat vezetett egy ötéves gyermek halálához, amely miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a szülő és a személyzet ellen. A végzetes napon egy budapesti strand medencéinél pihent az a baráti társaság, amelynek tagjai órákra szem elől tévesztették a kicsiket.