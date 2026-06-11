A hatóságok hamarosan vádat emelhetnek az anya, Viktória ellen, aki a megalapozott gyanú szerint kioltotta a mindössze kéthetes Zalánka életét. A brutális tett után hátramaradt édesapa, Attila élete teljesen romba dőlt. Jogi szakértők szerint a feltételezett csecsemőgyilkos anyának nemcsak súlyos börtönbüntetéssel, hanem többmilliós sérelemdíj megfizetésével is szembe kell néznie – írta a Bors.

Összeomlott a börtönben a nagydorogi csecsemőgyilkossággal megvádolt anya

Fotó: Bors

Milliós büntetés várhat a csecsemőgyilkosra

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a gyászoló édesapa képtelen túltenni magát a történteken és miközben próbálna új életet kezdeni, gyakran semminek sem látja az értelmét. Attila elmondása szerint éjt nappallá téve dolgozott, saját kezűleg újította fel a lakásukat és a nő előző kapcsolatából született fiát is sajátjaként nevelte.

A kisfiamat dobálnom kellene a levegőbe, tologatnom kellene vele a kisautót, később a kertben kellene vele fociznom, de csak a temetőbe tudok hozzá kimenni”

– nyilatkozta megtörten a férfi, aki választ követel arra, mit árthatott egy kéthetes, védekezésre képtelen csecsemő.

A Balogi Zsófia családjogi szakjogász által nyújtott tájékoztatás szerint a gyermek halálával elenyészett az apa szülői státusza és a családban éléshez való joga, ami miatt többmilliós sérelemdíj, valamint a temetés számlákkal igazolható költségeinek megtérítése jár neki. Bár az édesapa hangsúlyozta, hogy nincs az a pénz, ami enyhíthetné a fájdalmát, rendkívül fontosnak tartja, hogy a szörnyű tragédiának a maximális büntetőjogi és komoly anyagi következményei is meglegyenek.