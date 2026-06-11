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Felfoghatatlan családi tragédia történt a Tolna vármegyei Nagydorogon, miután egy kéthetes kisfiú eltűnése a lehető legborzalmasabb módon végződött. A falusi kukoricásban megtalált gyermek ügyében indított nyomozást a napokban lezárták, így hamarosan bíróság elé állhat a gyanúsítottként letartóztatott csecsemőgyilkos.
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nagydorogi csecsemőgyilkosságanyakisfiúsérelemdíjapa

A hatóságok hamarosan vádat emelhetnek az anya, Viktória ellen, aki a megalapozott gyanú szerint kioltotta a mindössze kéthetes Zalánka életét. A brutális tett után hátramaradt édesapa, Attila élete teljesen romba dőlt. Jogi szakértők szerint a feltételezett csecsemőgyilkos anyának nemcsak súlyos börtönbüntetéssel, hanem többmilliós sérelemdíj megfizetésével is szembe kell néznie – írta a Bors.

csecsemőgyilkos, nagydorog
Összeomlott a börtönben a nagydorogi csecsemőgyilkossággal megvádolt anya
Fotó: Bors

Milliós büntetés várhat a csecsemőgyilkosra

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a gyászoló édesapa képtelen túltenni magát a történteken és miközben próbálna új életet kezdeni, gyakran semminek sem látja az értelmét. Attila elmondása szerint éjt nappallá téve dolgozott, saját kezűleg újította fel a lakásukat és a nő előző kapcsolatából született fiát is sajátjaként nevelte.

A kisfiamat dobálnom kellene a levegőbe, tologatnom kellene vele a kisautót, később a kertben kellene vele fociznom, de csak a temetőbe tudok hozzá kimenni”

– nyilatkozta megtörten a férfi, aki választ követel arra, mit árthatott egy kéthetes, védekezésre képtelen csecsemő.

A Balogi Zsófia családjogi szakjogász által nyújtott tájékoztatás szerint a gyermek halálával elenyészett az apa szülői státusza és a családban éléshez való joga, ami miatt többmilliós sérelemdíj, valamint a temetés számlákkal igazolható költségeinek megtérítése jár neki. Bár az édesapa hangsúlyozta, hogy nincs az a pénz, ami enyhíthetné a fájdalmát, rendkívül fontosnak tartja, hogy a szörnyű tragédiának a maximális büntetőjogi és komoly anyagi következményei is meglegyenek.

 

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