Fordulat a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán: kitálalt a gyászoló apa

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban befejezte a nyomozást a 2025. augusztus 20-án történt nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében. A hatóságok az iratokat vádemelési javaslattal továbbították a Tolna Vármegyei Főügyészségnek, amely a közeljövőben dönthet a vádemelésről – írta a Teol.hu. Amennyiben ez megtörténik, bíróság elé állhat az a nő, akit kéthetes kisfia, Zalán haláláért tartanak felelősnek.

Összeomlott a börtönben a nagydorogi csecsemőgyilkossággal megvádolt anya

Fotó: Bors

Bíróság elé állhat a csecsemőgyilkossággal vádolt anya

A tragikus események teljesen szétrombolták a gyászoló családot. A gyermek édesapja, Attila a bűncselekmény óta végleg megszakította a kapcsolatot menyasszonyával, Viktóriával, és a korábbi eljegyzésüket is felbontotta. A férfi a Borsnak nyilatkozva elmondta, szerinte már ideje volt, hogy a rendőrség eredményre jusson.

Kijelentette, hogy egykori párja lelkiállapota egyáltalán nem érdekli, és ha a nő szenved, azt megérdemli. Attila bízik benne, hogy a bíróság megállapítja Viktória bűnösségét, és hosszú időre börtönbe küldi őt.

Bár a férfi hangsúlyozta, hogy muszáj új életet kezdenie, leszögezte, hogy a kisfiát sosem fogja elfelejteni, és a gyermek sírját azóta is rendszeresen látogatja. Úgy véli, Zalán élete túl hamar ért véget, ami elfogadhatatlan és nem normális.

A tragédia előtt a pár közösen tervezte a jövőt, és a kisfiú érkezése egy új, boldog fejezetet nyitott volna az életükben, ám a tavaly augusztusi események mindent megváltoztattak. Míg Attila teljesen elfordult a nőtől, Viktória nem maradt teljesen egyedül: édesanyja, Olga kezdettől fogva kitart mellette.

A nagymama korábban többször is hangsúlyozta, képtelen elhinni, hogy a lánya képes lett volna végezni a saját gyermekével. Határozottan kijelentette, hogy kiáll Viktória mellett, és soha nem fogja magára hagyni.

Olga továbbra is abban bízik, hogy a bírósági eljárás során minden részlet tisztázódik, és végül kiderül a teljes igazság.

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