Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: csak a temetőben tölthette az apák napját a gyászoló Attila

2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes csecsemő. Az egyenruhások azonnal keresni kezdték, majd órákkal később, a faluja melletti kukoricásban megtalálták Zalánka földi maradványait. Azonnal kiderült, hogy a kisbaba nem természetes halált halt. A nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével a kisfiú saját anyját, Viktóriát gyanúsítják. Jelenleg a kalocsai börtönben ül letartóztatásban. Hamarosan vádat emelnek ellene. Bár kezdetben mindent tagadott, az Origo információi szerint megtört a rácsok mögött.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében hamarosan vádat emelnek Fotó: Bors

Az apa szerint a csecsemőgyilkosságra nincs bocsánat

Attila, Viktória vőlegénye a kezdetben kiállt a gyermeke anyja mellett, ám végül felbontotta a jegyességet. Mivel a nő nem vihette magával a jegygyűrűt az őrizetbevételekor, az a férfinél maradt. A gyászoló apa úgy döntött, hogy megszabadul az ékszertől, ezért bedobta egy folyóba.

- Semmilyen emléket nem szeretnék ettől a nőtől. Csupán egyszer szeretnék már vele találkozni az életben, hogy megmondja a szemembe, valóban bántotta-e a fiamat, és ha igen, miért tette – mondta az Origónak Attila, akinek a múlt hétvége különöse nehéz volt. Mostanra esett ugyanis a nemzetközileg ismert ünnep, az apák napja.

Attila csak a temetőbe mehet a kisfiához Fotó: Olvasói

- Egész nap sírtam, de arra még maradt erőm, hogy kimenjek a temetőbe a kisfiamhoz, hogy virágot tehessek a sírjára. Az életben alig maradt egymásra időnk, pedig nagyon sok mindenre megtaníthattam volna az életben. Sokan nem hiszik el, de elképzelni sem tudok ennél nagyobb fájdalmat – magyarázta a gyászoló férfi, aki egyelőre képtelen arra gondolni, hogy egy nap új családot alapítson.