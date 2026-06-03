Fulladásos csecsemőhalál, a védőnő hiába figyelmeztetett a halálos veszélyre

A Kaposvári Törvényszék jogerősen két év, végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt egy 26 éves nagyatádi nőt gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt. A bírósági eljárást kiváltó csecsemőhalál azért következett be, mert a vádlott a saját ágyába, a felnőtt takaró alá fektette le aludni a háromhetes kisfiát, aki az éjszaka folyamán megfulladt – írta a Sonline.hu.

A csecsemőhalál ügyében ítéletet hozott a Kaposvári Törvényszék

Fotó: MW (Illusztráció)

A nagyatádi csecsemőhalál tragédiájának részletei

A vád szerint a 26 éves nagyatádi nő és férje egy hároméves kislányt nevelnek, két korábbi magzatukat pedig a terhesség korai szakaszában elveszítették. A harmadik gyermek, egy egészséges kisfiú érkezésére felkészültek, a lakásban mindkét gyermeknek külön kiságyat biztosítottak.

A bíróságon Neuhoffer Hajnalka bíró olvasta fel a vádlott rendőrségi vallomását, mivel a nő a tárgyaláson nem tett vallomást.

Eszerint 2024. október elsején hajnali 3 és 4 óra között a háromhetes csecsemő felébredt, az anya ülve megszoptatta, majd ahelyett, hogy visszatette volna a helyére, maga mellé fektette a franciaágyba. A gyermeket a közösen használt felnőtt takaróval takarta le, majd elaludt. Reggel 5 órakor arra ébredt, hogy a kisfiú bőre lilás, a keze hideg, és nem mozdul. A szülők megkezdték az újraélesztést, de a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni a gyermeken.

Nem hallgattak a szülők a szakember tanácsaira

A tárgyaláson tanúként kihallgatott védőnő megerősítette, hogy a szülés után kifejezetten felhívta az anya figyelmét a közös ágyban alvás veszélyeire, a túlmelegedésre és a ráfordulás kockázatára. Bár az orvosok kezdetben agyvérzésre vagy bölcsőhalálra gyanakodtak, az igazságügyi boncolás megállapította, hogy a halál oka fulladás volt, külső sérülési nyomok nélkül.

A szakértői vélemény szerint a légzőnyílások elfedését a nehéz felnőtt takaró okozta.

A büntetőperben Vámos Tamás ügyész a szülői gondatlanságot, míg Gömöri Lilla védőügyvéd az enyhítő körülményeket hangsúlyozta, a bíróság végül 2 év, 4 évre felfüggesztett fogházbüntetést szabott ki.