Csiszár Jenőt közokirat-hamisítással gyanúsítja Bakács Tibor

Csiszár Jenő felsőfokú tanulmányai több ismert médiaszereplőt is összekötöttek. Az egykori tévést Havas Henrik tanította, Bakács Tibor pedig most azt állítja, hogy a diplomamunkát valójában ő készítette el helyette. Az ügyet elsőként Havas Henrik idézte fel, aki úgy fogalmazott, rendkívül büszke volt arra, hogy egy „olyan egyszerű lélekből, mint Csiszár” sikerült diplomás embert faragnia. Állítása szerint csak később szerzett tudomást arról, hogy a beadott szakdolgozat nem Csiszár Jenő saját munkája volt, hanem Bakács Tibor írta meg – írja a Story.hu.

Csiszár Jenő, Fotó: Szabó Miklós

Ha ez igaz, Csiszár Jenőt akár fel is menthetik főkonzuli tisztségéből

Havas Henrik vallomása után a bulvárlap Bakács Tibort is megszólaltatta, aki részletesen felidézte az egykori megbízást. Állítása szerint oldalanként 1500 forintot kapott azért, hogy elkészítse Csiszár Jenő szakdolgozatát, amelyre a korábbi műsorvezető végül hármas osztályzatot kapott. Bakács Tibor kijelentése azonban jóval túlmutathat egy régi médiasztorin. Amennyiben hivatalos vizsgálat indul, és az állításai igazolódnak, az Csiszár Jenő diplomáját, valamint jelenlegi főkonzuli tisztségét is érintheti, mivel a pozíció betöltésénél a felsőfokú végzettség alapvető követelmény lehet.

A felsőoktatási szabályok szerint a szakdolgozatnak minden esetben a hallgató saját, önálló szellemi teljesítményét kell tükröznie.

Ha az egyetem utólag eljárást indít, és ennek nyomán érvényteleníti Csiszár Jenő diplomáját, annak következményei messze túlmutathatnak az egykori tanulmányokon. A döntés a korábbi tévés teljes szakmai pályájára, így jelenlegi főkonzuli tisztségére is hatással lehet.

Ilyen esetben az egyetem dönt arról, hogy megfosztja-e a diplomájától az illetőt, és ha annak a munkának, amit végez, egyetemi végzettség a feltétele – márpedig egy főkonzuli tisztség esetében ez valószínűsíthető –, akkor onnantól kezdve nem felel meg a munkaköri feltételeknek, vagyis az állását is elveszítheti. Ez az eset büntetőjogi szempontból leginkább a közokirat-hamisítás kategóriájába esik, ami öt év alatt elévül, így itt elsősorban a munkaviszonyára lehet hatással, ha az egyetem valóban lép az ügyben"

— mondta dr. Pikali Petra ügyvéd a Blikknek, hozzátéve: Csiszár esetében különösen kényes helyzetről van szó a munkája miatt.