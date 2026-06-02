Csótány a krumpliban, fülbemászó a körtén, kiakadtak a szülők a budapesti gyerekmenza miatt

Egy főtt krumpli közepéből előbukkanó csótány, egy körtén mászó fülbemászó és egy ebéd közben előkerülő kemény tárgy borzolta fel a kedélyeket a XXII. kerületben. A gyerekmenza körül kialakult botrány miatt egyre több szülő követel azonnali intézkedést – írja a Blikk.
- A XXII. kerület óvodai menzáin csótányok és egyéb rovarok a gyerekek ételeiben.
- A civil csoport aláírásgyűjtést indított a közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért és szigorúbb közbeszerzésért.
- Mit lép az önkormányzat? A hatékony fellépés helyett lakossági tájékoztatót tervez.
A gyerekmenza miatt fellázadtak a szülők
A Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért nevű civil csoport szerint az utóbbi időben olyan esetek történtek a kerületi intézményekben, amelyek túlmutatnak az egyszerű figyelmetlenségen.
A szülők által közzétett fényképeken és beszámolókban rovarokkal szennyezett ételek, valamint idegen tárgyak szerepelnek. Elmondásuk szerint több intézményből is érkeztek hasonló panaszok.
A családok úgy vélik, hogy a problémák rendszerszintűek lehetnek.
Csótány, bogár és egy veszélyes tárgy is előkerült
A szülők szerint a gyerekek elé került
ételek között olyan is volt, amelyben csótánytetemet találtak. Egy másik esetben a desszertként kiosztott körtén egy rovar volt látható.
A panaszok között szerepel egy olyan történet is, amely szerint egy ételben egy kavicshoz hasonló kemény tárgyat találtak. A szülők szerint ez akár sérülést is okozhatott volna egy kisgyermeknek.
A civilek szerint ezek az esetek komoly kérdéseket vetnek fel az alapanyagok ellenőrzésével és a higiéniai előírások betartásával kapcsolatban.
Aláírásgyűjtést indítottak
A felháborodás miatt a civil csoport aláírásgyűjtést kezdett. Céljuk, hogy a kerület bontsa fel a jelenlegi közétkeztetési szolgáltató szerződését, és írjon ki új, szigorúbb feltételeket tartalmazó közbeszerzést.
A szülők szerint a jelenlegi helyzet már nem csupán minőségi kérdés, hanem a gyermekek egészségét is érintheti. A botrány kapcsán a Blikk megkereste a Budafok-Tétény önkormányzatát is.
A kerület válaszában azt közölte, hogy lakossági tájékoztatót szerveznek, ahol a szülők és a szolgáltató közvetlenül oszthatják meg egymással tapasztalataikat és észrevételeiket:
Önkormányzati munkánkat a budafok-tétényiekkel karöltve végezzük. Igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni az itt élőkkel. Javaslataikat meghallva teljes képet kaphatunk a kerületről, ami döntéshozatali kultúránkban is megjelenik. Ami a közétkeztetést illeti, olyan lakossági tájékoztatót szervezünk, ahol a közétkeztetési szolgáltató és a szülők közvetlen párbeszédben oszthatják meg egymással a gondolataikat. Május második felében két és fél órás beszélgetést folytattunk a szülőkkel a tapasztalatok átadása és a tájékoztató előkészítése érdekében
– áll a válaszukban.
Vizsgálatot és változást várnak a családok
A szülők azonban ennél gyorsabb és határozottabb lépéseket szeretnének.
Szerintük nem elegendő a párbeszéd, ha közben továbbra is kérdések merülnek fel a központi főzőkonyha működésével, az alapanyagok ellenőrzésével és a higiéniai körülményekkel kapcsolatban.
A családok azt várják, hogy az illetékesek alapos vizsgálatot folytassanak le, és szükség esetén olyan döntéseket hozzanak, amelyek garantálják, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű ételt kapjanak az óvodákban és az iskolákban.
Üvegszilánkok az iskolások ebédjében: bekeményít a hatóság
A helyiek szerint már történt hasonló eset, most azonban nyomozásba kezdett a rendőrség az Iregszemcsén történtek miatt. A korábbi esethez hasonlóan most is üvegszilánkok kerültek az iskolai ebédbe. A szülők dühösek, a gyerekek ijedtek, a menzát működtető cég pedig pánikol.