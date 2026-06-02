Csótány a krumpliban, fülbemászó a körtén, kiakadtak a szülők a budapesti gyerekmenza miatt

Egy főtt krumpli közepéből előbukkanó csótány, egy körtén mászó fülbemászó és egy ebéd közben előkerülő kemény tárgy borzolta fel a kedélyeket a XXII. kerületben. A gyerekmenza körül kialakult botrány miatt egyre több szülő követel azonnali intézkedést – írja a Blikk.

Csótányok, fülbemászók a gyerekmenza ételeiben, jogosan háborognak a szülők Fotó: Illusztráció (Nadin Sh/Pexels)

A XXII. kerület óvodai menzáin csótányok és egyéb rovarok a gyerekek ételeiben.

A civil csoport aláírásgyűjtést indított a közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért és szigorúbb közbeszerzésért.

Mit lép az önkormányzat? A hatékony fellépés helyett lakossági tájékoztatót tervez.

A gyerekmenza miatt fellázadtak a szülők

A Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért nevű civil csoport szerint az utóbbi időben olyan esetek történtek a kerületi intézményekben, amelyek túlmutatnak az egyszerű figyelmetlenségen.

A szülők által közzétett fényképeken és beszámolókban rovarokkal szennyezett ételek, valamint idegen tárgyak szerepelnek. Elmondásuk szerint több intézményből is érkeztek hasonló panaszok.

A családok úgy vélik, hogy a problémák rendszerszintűek lehetnek.

Csótány, bogár és egy veszélyes tárgy is előkerült

A szülők szerint a gyerekek elé került

ételek között olyan is volt, amelyben csótánytetemet találtak. Egy másik esetben a desszertként kiosztott körtén egy rovar volt látható.

A panaszok között szerepel egy olyan történet is, amely szerint egy ételben egy kavicshoz hasonló kemény tárgyat találtak. A szülők szerint ez akár sérülést is okozhatott volna egy kisgyermeknek.

A civilek szerint ezek az esetek komoly kérdéseket vetnek fel az alapanyagok ellenőrzésével és a higiéniai előírások betartásával kapcsolatban.

Aláírásgyűjtést indítottak

A felháborodás miatt a civil csoport aláírásgyűjtést kezdett. Céljuk, hogy a kerület bontsa fel a jelenlegi közétkeztetési szolgáltató szerződését, és írjon ki új, szigorúbb feltételeket tartalmazó közbeszerzést.

A szülők szerint a jelenlegi helyzet már nem csupán minőségi kérdés, hanem a gyermekek egészségét is érintheti. A botrány kapcsán a Blikk megkereste a Budafok-Tétény önkormányzatát is.