Kamu tablettával verték át a cukorbetegség miatt aggódó vásárlókat

Megtévesztő étrend-kiegészítőre csapott le a hatóság. A Pest Vármegyei Főügyészség határozottan fellépett egy olyan vállalkozással szemben, amely a vásárlókat manipulálva, a cukorbetegség és az inzulinrezisztencia megelőzésére, sőt gyógyítására alkalmasként reklámozta a termékét. A cég gátlástalanul használta ki a krónikus betegséggel élők kiszolgáltatottságát, hogy növelje a bevételeit – áll az Ügyészség oldalán.

A cukorbetegség elleni csodaszer miatt csapott le a hatóság

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Cukorbetegség elleni csodaszerrel verték át az embereket

A szóban forgó, filmtabletta formájában forgalmazott készítmény valójában csupán vitaminokat, ásványi anyagokat és különböző gyógynövényeket tartalmazott. Ebből adódóan jogilag nem gyógyszernek, hanem étrend-kiegészítőnek minősül. Ez a különbségtétel azért rendkívül lényeges, mert az étrend-kiegészítők piacra kerülése előtt nem végeznek olyan szigorú, átfogó hatásossági vizsgálatokat, mint a valódi gyógyszereknél. Az ilyen termékek éppen ezért bizalmi árunak számítanak, hiszen a fogyasztóknak nincs előzetes bizonyítékuk a hatásosságról. Ezért tehát kiemelkedően fontos lenne, hogy a gyártók kizárólag bizonyított tényeken alapuló, valós információkat osszanak meg a vásárlókkal. A lebukott vállalkozás azonban fittyet hányt a szabályokra.

A készítményt nemcsak saját webáruházukban, hanem széles körben, ismert gyógyszertárakban és drogérialáncokban is értékesítették. A webshopjukban elhelyezett leírások szerint a tablettát kifejezetten a 2-es típusú cukorbetegségben vagy inzulinrezisztenciában szenvedőknek, illetve a magas kockázati csoportba tartozóknak ajánlották.

A honlapon azt állították, hogy a termék antidiabetikus hatású, mérsékli a betegség kialakulását, stabilizálja a vércukorszintet, és még a súlyos szövődmények kockázatát is csökkenti. A cég marketingje tudatosan a legkiszolgáltatottabb réteget vette célba. Az egészségügyi problémákkal küzdő, gyógyulásra vágyó emberek ugyanis az átlagosnál jóval könnyebben befolyásolhatók, így könnyen a gátlástalan reklámok áldozatává válnak.

A hazai és az európai uniós jogszabályok rendkívül szigorúan és egyértelműen tiltják, hogy az étrend-kiegészítőknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítsanak.

Az ügyészség vizsgálata megállapította, hogy a honlapon szereplő kijelentések kimerítik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, hiszen valótlanul állították, hogy a tabletta alkalmas a cukorbetegség kezelésére. Mivel a jogsértés egyértelmű volt, a főügyészségnek lehetősége nyílt közérdekű per megindítására a cég ellen.

A törvényi előírások értelmében azonban a bírósági eljárás előtt kötelező egyeztetni az érintett vállalkozással a helyzet önkéntes rendezése érdekében. Ennek megfelelően a Pest Vármegyei Főügyészség hivatalosan felszólította a céget, hogy haladéktalanul törölje a honlapjáról a fogyasztókat megtévesztő, valótlan állításokat.

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