Részeg sofőr tarolt le több parkoló autót Debrecenben - videó

Több autó is áldozatul esett egy részeg sofőr ámokfutásának szombat éjjel Debrecenben, a Vincellér utcai parkolóban.

Ittas sofőr tört össze több autót egy parkolóban Debrecenben

Fotó: HAON/Olvasói fotó

Ittas sofőr tarolt le több autót Debrecenben

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség azt közölte a HAON oldalával a baleset kapcsán: a sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja, így a vezetői engedélyét a rendőrök elvették, és büntetőeljárást kezdeményeztek vele szemben. Úgy tudni, a vezetőnek összesen hat autót sikerült letarolnia a manőver során.

A baleset helyszíni fotóit IDE kattintva lehet megtekinteni!

Mindeközben Debrecenben ápolják a Bükkábrányban történt halálos baleset egyik túlélőjét. A tragédia helyszínére több tűzoltó- és rendőregység, valamint egy mentőhelikopterek is érkeztek, és összesen öt ember életét követelte, köztük három gyermek és egy fiatal labdarúgó is.