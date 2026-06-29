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baleset

Részeg sofőr tarolt le több parkoló autót Debrecenben - videó

22 perce
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Hatalmas pusztítást hagyott maga után a sofőr. A Debrecenben történt balesetről több fotó és videó is készült.
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Több autó is áldozatul esett egy részeg sofőr ámokfutásának szombat éjjel Debrecenben, a Vincellér utcai parkolóban. 

Ittas sofőr tört össze több autót egy parkolóban Debrecenben
Ittas sofőr tört össze több autót egy parkolóban Debrecenben 
Fotó: HAON/Olvasói fotó

Ittas sofőr tarolt le több autót Debrecenben

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség azt közölte a HAON oldalával a baleset kapcsán: a sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja, így a vezetői engedélyét a rendőrök elvették, és büntetőeljárást kezdeményeztek vele szemben. Úgy tudni, a vezetőnek összesen hat autót sikerült letarolnia a manőver során.

A baleset helyszíni fotóit IDE kattintva lehet megtekinteni!

Mindeközben Debrecenben ápolják a Bükkábrányban történt halálos baleset egyik túlélőjét. A tragédia helyszínére több tűzoltó- és rendőregység, valamint egy mentőhelikopterek is érkeztek, és összesen öt ember életét követelte, köztük három gyermek és egy fiatal labdarúgó is.

 

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