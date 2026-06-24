Dexter módjára gyilkolta meg áldozatait egy angol férfi

Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a Winchester Crown Court tárgyalótermében, ahol egy horrorfilmekbe illő kettős gyilkosság ügyét tárgyalják – számolt be róla a Daly Mail. A vád szerint a 40 éves James Desborough brutálisan meggyilkolta, feldarabolta, majd megpróbálta elégetni két korábbi lakótársát a cornwalli Sticker falu közelében található erdőségben. A férfi – aki az ügyészség szerint a hírhedt sorozatgyilkosról szóló Dexter című televíziós sorozat megszállottja volt – tagadja a gyilkosság vádját, azt azonban már korábban elismerte, hogy akadályozta az áldozatok törvényes eltemetését.

A Dexter sorozatot másoló elkövető a patakparton ásta el a maradványokat

Fotó: MW-archív

Dexter-rajongó végzett a szobatársaival

A tragédia hátterében egy cornwalli menedékhely áll. Desborough és a két áldozat – a 43 éves Daniel Coleman és az 57 éves Claudio Aquilino – a Newquay-ben található Sandy Lodge nevű intézményben ismerkedtek meg, amely függőséggel küzdő emberek számára biztosított lakhatást. Az áldozatokat utoljára Desborough társaságában látták élve, mielőtt végleg nyomuk veszett volna. A vád képviselője, Ahmed Hossain KC a bíróság előtt kifejtette, hogy a vádlott a gyilkosságok után módszeresen megpróbálta eltüntetni a nyomokat.

Miután végzett a férfiakkal, testüket darabokra vágta, megpróbálta elhamvasztani a maradványokat, majd a Paramoor Woods nevű elhagyatott erdős részen, a saját kabinja közelében, egy patakparti sekély sírba rejtette őket.

A rendőrségi nyomozás során horrorisztikus leletek kerültek elő. A kutatócsapatok és a rendőrségi búvárok több mint

1900 megégett csonttöredéket,

két épen maradt lapockacsontot,

valamint emberi húst találtak a patakban és annak környezetében. A DNS-vizsgálatok egyértelműen azonosították az áldozatokat. Emellett a nyomozók a sekély sír melletti fán egy fejszét is találtak, amelyen a genetikai szakértők szerint a vádlott és Coleman DNS-ének keveréke volt látható – ennek bizonyossága a szakértők szerint egy a milliárdhoz.

A vád szerint Desborough nemcsak a holttestek eltüntetésére törekedett, hanem arra is, hogy elhitesse a külvilággal: a férfiak még életben vannak. Miután áldozatai eltűntek, átvette az irányítást a bankkártyáik felett, és módszeresen megcsapolta a számláikat.

Az olasz származású Aquilinónak – bár komoly függőségi problémákkal küzdött – szoros családi kötődései voltak, és szinte naponta hívta az édesanyját, így az eltűnése azonnal gyanút keltett. Utolsó életjele egy rendőrségi hívás volt, amelyben elmondta, hogy retteg Desborough-tól, aki egy feszítővassal és egy fejszével felszerelkezve „kamikaze üzemmódban” tombolt.

Aquilino halála után Desborough még arra is vetemedett, hogy a férfi bankkártyájával Londonba utazzon. A Paddington pályaudvarra megérkezve két és fél órán át sétálgatott a városban, kizárólag azért, hogy a térfigyelő kamerák és a banki tranzakciók alapján úgy tűnjön, az áldozat még életben van és a fővárosban tartózkodik.

A körmönfont terv azonban kudarcot vallott. A rendőrség először az eltűntként bejelentett Daniel Coleman után kutatva jutott el a gyilkos erdei kabinjához, ahol a házkutatás során elrejtve megtalálták Aquilino SIM-kártyáját a padló alatt, a bankkártyáját pedig a tetőszerkezetbe süllyesztve. A vádhatóság a hét hetesre tervezett tárgyalássorozat során tudományos elemzésekkel, SMS-váltásokkal, banki bizonylatokkal és térfigyelő kamerák felvételeivel tervezi bizonyítani a férfi bűnösségét. Az eljárás jelenleg is folyamatban van a winchesteri bíróságon.