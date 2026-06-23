Kimászott a rönkvasútból és a mélybe zuhant egy fiú a Disneylandben

Súlyos felelőtlenség szemtanúi voltak a kaliforniai Disneyland látogatói a hétvégén, amikor egy 13 éves fiú kórházba került, miután menet közben mászott ki a vidámpark egyik ikonikus vasútjából, majd lecsúszott a játékhoz tartozó, hatalmas vízesésen – írta a New York Post.

13 éves fiú esett le a Disneylandben található Tiana's Bayou Adventure vízeséséből

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Kórházban kötött ki egy tinédzser a Disneyland egyik legnépszerűbb játéka miatt

A Disneyland Resort hivatalos szóvivője a The California Postnak megerősítette, hogy a tinédzser vasárnap a Tiana’s Bayou Adventure (korábbi nevén Splash Mountain) nevű rönkvasúton utazott, amikor a biztonsági előírásokat megszegve, még a menet vége előtt elhagyta a járművet. Az interneten futótűzként terjedő beszámolók szerint a fiú ezt követően a látványosság mintegy 15 méteres, meredek zuhatagán csúszott le. Az incidens idején több szemtanú is a helyszínen tartózkodott. Egy Reddit-felhasználó így emlékezett vissza a hátborzongató pillanatokra:

Épp a játékon ültem, amikor megtörtént. Konkrétan láttam a srácot egy pillanatra lezuhanni a lejtőn, ahogy a mi rönkünk elhaladt a vízesés mellett. A csónakunkból négyen is szemtanúi voltunk az esetnek. Egy perccel később a játék leállt, nagyjából tíz percre, majd újraindult, és úgy mentünk végig a pályán, mintha mi sem történt volna.

A szemtanú hozzátette, hogy a kiszállásnál már hat disneylandes biztonsági őr várta őket, akik mellett egy láthatóan teljesen átázott édesanya és két gyermeke állt. A park illetékesei elmondták, hogy az egyik alkalmazott azonnal leállította a teljes rendszert, amint észlelték a veszélyt.

A felelőtlen tinit a helyszíni ellátás után egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra, de szerencsére komolyabb sérülések nélkül megúszta a kalandot, így hamarosan hazaengedték.

A kaliforniai Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatal szakemberei hétfőn azonnal átvizsgálták a helyszínt. Miután a hatóságok mindent rendben találtak, a Tiana’s Bayou Adventure még aznap, mindenféle fennakadás nélkül újra megnyithatott a nagyközönség előtt.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy vidámparki attrakció meghibásodása miatt drámai jelenetek játszódtak le a spanyolországi fesztiválon április végén. A zuhanás során négy ember, köztük két gyermek is megsérült.