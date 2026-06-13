„Megbánod, mert kés van nálam!” – börtönbe megy a jászladányi trafikrabló

A filmszerű bűncselekmény részleteiről Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta a Szoljon.hu hírportált. Mint kiderült, a mezőkeresztesi illetőségű, mindössze 20 éves fiatalember június 8-án éjjel célozta meg a jászladányi dohányboltot. Brutális módszerrel, az ajtót betörve jutott be az üzlethelyiségbe, ahol azonnal a pénztárgépnek esett: megrongálta a szerkezetet, és kikapta belőle a készpénzt.

Csíkos pólót húzott a fejére, így akarta álcázni magát a dohánybolt rabló Fotó: Police.hu

A gyanúsítottnak azonban a pénz nem volt elég, igazi fosztogatásba kezdett. Különféle dohánytermékeket, alkoholos italokat, csokoládét és chipset készített össze, amelyeket a ruházatába, valamint egy magával hozott zsákba rejtett, hogy így csempéssze ki azokat a trafikból.

Kést rántott a dohánybolti rabló, amikor sarokba szorították

A tettes számításait azonban egy váratlan tényező húzta keresztül: akció közben megszólalt az üzlet riasztója. A jelzésre a dohánybolt üzemeltetője azonnal a helyszínre sietett, és tetten érte a még mindig buzgón pakoló férfit. A tulajdonos nem habozott, és a rendőrség kiérkezéséig megpróbálta saját maga visszatartani a bűnözőt, akit határozott mozdulattal a bolt raktárába lökött.

A két férfi között ekkor lökdösődés és dulakodás alakult ki. A sarokba szorított 20 éves támadó végül életveszélyesen megfenyegette a sértettet, jelezve, hogy kés van nála. Az üzemeltető a fenyegetés hatására elengedte a rablót, aki futva menekült el a helyszínről. Arra azonban már nem volt ideje, hogy a magánál tartott, mintegy 12 centiméter pengehosszúságú kést eltegye: azt a kapkodásban a bolt ajtajánál hagyta.

Gyorsított eljárásban hoztak ítéletet

A rendőrség rendkívüli gyorsasággal reagált és még azon a napon elkapta, majd őrizetbe vette a mezőkeresztesi férfit. A Jászberényi Járási Ügyészség a beszerzett bizonyítékok alapján, gyorsított eljárás keretében bíróság elé állította a fegyveres elkövetőt.

A Jászberényi Járásbíróság példás szigorral csapott le:

a férfit 5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint 5 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte.

Bár az ítélet nem jogerős, mivel a terhelt és védője fellebbezést nyújtottak be, a szabadlábon védekezés lehetősége azonnal megszűnt. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a vádlott letartóztatását, így a fellebbezés elbírálását már a rácsok mögött kell megvárnia.