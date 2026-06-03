Festmény, elektromos bicikli és tízmilliók a tárolóban: erre a fogásra a rendőrök sem számítottak

A Dunakeszi Rendőrkapitányság nyomozói nagyszabású akciósorozat keretében számoltak fel egy helyi kábítószer-kereskedelmi üzletágat, amely mögött a gyanú szerint egy 41 éves férfi állt. A hatóságok látókörébe került Cs. Csaba feltételezhetően már hosszabb ideje foglalkozott drog árusításával, sőt, a beszerzett információk szerint az illegális szert nemcsak tárolta az otthonában, hanem fogyasztotta is – írta a Borsonline.hu.

Többkilónyi marihuánával és több tízmillió forintnyi készpénzzel bukott le egy dunakeszi drogdíler

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Újabb helyszíneken került elő a drog és a luxusvagyon

A rendőrök végül április végén csaptak le a dílerre, akinek az elfogását követően azonnal megkezdték a hozzá köthető ingatlanok átkutatását. Az egyik dunakeszi társasházi lakásban végzett házkutatás valóságos raktárat tárt fel:

a nyomozók több mint 600 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, csekély mennyiségű fehér port, a porciózáshoz használt digitális mérlegeket és vákuumtasakokat, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le, amely forint mellett euróból és amerikai dollárból tevődött össze.

A férfit a rajtaütés után mintavételre előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását is. A police.hu tájékoztatása szerint a nyomozás szálait itt még nem varrták el, a rendőrök ugyanis május 15-én újabb lendületet adtak az ügynek. Ezúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNYI) munkatársaival közösen újabb dunakeszi helyszíneken, köztük egy lakásban és egy tárolóban tartottak házkutatást. A közös razzia hatalmas fogással zárult, hiszen a hatóságok további több mint 4 kilogramm marihuánát találtak. A kábítószer mellett a nyomozók vagyonvisszaszerzési céllal komoly értékeket is lefoglaltak a gyanúsítottól:

a bűnraktárba került egy nagy értékű elektromos kerékpár, egy festmény, valamint egy egészen elképesztő összegű készpénzköteg, amely több mint 60 ezer euróból és 33 millió forintból állt.

Az eljárás jelenleg is folyamatban van a jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélő gyanúsítottal szemben.