Bilincsben a kecskeméti keresztapa, aki mögül Európa legnagyobb drogkereskedelme indult

Pablo Escobar, Griselda Blanco vagy éppen El Chapo neve hallatán mindenkinek a dél-amerikai drogkartellek kegyetlen és fényűző világa jut eszébe. Hamarosan azonban egy magyar név is felkerülhet a hírhedt drogbárók listájára: a kecskeméti születésű M. Ferenc jelenleg egy pozsonyi börtöncellában, rácsok mögött várja, hogy a hatóságok döntsenek a sorsa felől. A grandiózus bűnügyi történet végére tavaly októberben tettek pontot a nyomozók, a férfi számára pedig aligha tartogat boldog befejezést a jövő – számolt be a Blikk.hu.

A nemzetközi nyomozás során lefoglalt drog és illegális dohányáru piaci értéke eléri a 70 milliárd forintot

Fotó: Police.hu

A magyar vonatkozású nemzetközi droghálózat felépítése és bukása

M. Ferenc és felesége néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy Spanyolországba költözik, ám a külföldi életmód mögött a gyanú szerint egyáltalán nem a békés visszavonulás állt. A férfi spanyolországi bázisáról kezdetben a meglévő hazai kapcsolatait működtette, majd a hálózatot szlovák partnerekkel is kibővítette.

A piramis tetején ő maga állt: ő szerezte be a kábítószert, amelyet azután magyar és szlovák kereskedők vásároltak meg tőle, hogy továbbértékesítsék a fogyasztóknak.

A férfi hátrahagyott magyarországi múltja is sokatmondó, már az országból való távozása sem volt mentes a viharoktól. Mielőtt Spanyolországba tette volna át a székhelyét, megvásárolt egy komoly pénzügyi bajban lévő gazdasági társaságot. A cég M. Ferenc tulajdonába kerülése után azonnal köddé vált az üzleti életből. Nem készültek többé éves beszámolók, és az adóbevallások benyújtása is megszűnt.

A társaság korábbi vezetője szerint az akvizíciónak egyetlen prózai oka volt: megkaparintani a cég tulajdonában álló luxus-Mercedest.

M. Ferenc ezzel az autóval indult el Spanyolország felé, ám útközben még megállt Balatonfüreden, ahol egy szervizben vadonatúj gumiszettet szereltetett a kocsira. Mihelyt a munka elkészült, a férfi gázt adott, és fizetés nélkül, egyszerűen kereket oldott a luxusautóval. A pitiáner balatoni autólopástól azonban elképesztő léptékű ugrással jutott el a globális drogkereskedelemig.

Hollywoodi módszerek és a dominikai banánszállítmány

Bukását végül egy olyan monumentális nemzetközi rendőrségi akció okozta, amilyenre ritkán látni példát a régióban. Amikor a németországi Weeze városának repülőterén tavaly októberben végül kattant a bilincs a csuklóján, már egy 580 fős nemzetközi rendőri kontingens csapott le egy időben a hálózat spanyol, szlovák és magyarországi célpontjaira.

A bűnszervezetre mért döntő csapást egy Dominikai Köztársaságban lefoglalt szállítmány jelentette.

A hatóságok egy M. Ferenchez köthető banánszállítmányban elképesztő mennyiségű, 2,2 tonnányi tiszta kokaint találtak, amelynek feketepiaci értéke önmagában eléri a 70 milliárd forintot.

E mellett a gigantikus fogás mellett szinte eltörpülnek azok az „apróbb” bűnjelek, amelyeket egy illegális szlovákiai cigarettagyárban foglaltak le a rendőrök: A lefoglalt illegális áruk mérlege:

2,2 tonna tiszta kokain a dominikai banánszállítmányban,

14 tonna vágott dohány a szlovákiai raktárakban,

3,5 millió szál illegális, zárjegy nélküli cigaretta. A nyomozás adatai szerint a magyar drogbáró a teljes szervezet feltétlen irányítójaként működött. Ő kezelte a globális pénzügyeket, koordinálta a logisztikát és felügyelte a teljes értékesítési láncot. A hálózat tagjai professzionálisan, a hollywoodi filmekbe illő konspirációs szabályok szerint dolgoztak. Rendszeresen cserélték a SIM-kártyáikat, eldobható „butatelefonokat" használtak, és folyamatosan figyelték, hogy nincsenek-e a hatóságok a nyomukban. Az előre egyeztetett találkozókon kizárólag sajátos virágnyelven, rejtjelezve kommunikáltak egymással.

A logisztikai hátteret is végletekig megtervezték. Azokat az ingatlanokat, ahol a drogot termesztették vagy raktározták, kizárólag rövid távra és strómanok álnevein bérelték ki. A kábítószert a legnagyobb óvatossággal, gumikesztyűben, maszkban és védőoverálban csomagolták be, majd Hollandián keresztül szállították Magyarországra és Szlovákiába.

A tengerentúli csempészetet szintén strómanok nevén futó legális fuvarozócégeken keresztül bonyolították: a konténerekbe a hivatalos papírok szerint vasat vagy cukrot pakoltak, a legális áru közé rejtve indították útnak a több tízmilliárdos illegális szállítmányokat. A hálózatot mostanra felszámolták, a magyar bűnüldözés történetének egyik legnagyobb halának sorsáról pedig hamarosan a bíróság fog dönteni.