Annyira betépett, hogy Pókembernek hitte magát: háztetőről háztetőre ugrálva pusztított

Tetőcserepek repültek, ablakok törtek be Érden, a szomszédok pedig csak nézték, ahogy egy férfi háztetőről háztetőre ugrálva tombol. A vádirat szerint a drog hatása alatt álló férfi több ingatlanban is jelentős károkat okozott, mielőtt a rendőrök elfogták. Közleményt adott ki a Pest Vármegyei Főügyészség.
Drog után kezdett ámokfutásba a férfi
Az Érdi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott 2024 áprilisában fogyasztott kábítószert.
A bódult állapotban lévő férfi ezután beugrott egy ikerház udvarára, ahol megrongálta a térelválasztó elemet, majd felmászott a ház tetejére. A vádlott több tetőcserepet is összetört,
majd a garázs előtt kifeszített napvitorlára ugrott.
Százezres károkat okozott
A napvitorla az ugrás következtében elszakadt, az azt tartó betonoszlop pedig kimozdult a helyéről.
A férfi ezen keresztül csúszott le, majd elhagyta az ingatlant. A rongálással több mint 200 ezer forintos kárt okozott. Az ámokfutás azonban ezzel még nem ért véget.
Egy másik ház tetején folytatta a pusztítást
Alig egy órával később a férfi egy másik épület tetejére mászott fel. Ott megbontotta a megbontott tetőszerkezet egy részét, megrongálta az ereszcsatornát, valamint két tetőtéri ablakot is betört. A leszedett tetőcserepeket a szomszédos ingatlan tetejére dobálta át, ahol további károkat okozott.
A vádlott végül a megbontott tetőn keresztül bejutott az épület padlásterébe.
A helyszínre időközben kiérkező rendőrök ott találták meg és fogták el.
Az ügyészség több rendbeli rongálás bűntettével és vétségével, valamint kábítószer birtoklásával is megvádolta a férfit.
A bíróság dönt a sorsáról
Az ügyben az Érdi Járásbíróság fog döntést hozni.
Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, a férfinak nemcsak a rongálások, hanem a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt is felelnie kell.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
