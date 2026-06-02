Annyira betépett, hogy Pókembernek hitte magát: háztetőről háztetőre ugrálva pusztított

Tetőcserepek repültek, ablakok törtek be Érden, a szomszédok pedig csak nézték, ahogy egy férfi háztetőről háztetőre ugrálva tombol. A vádirat szerint a drog hatása alatt álló férfi több ingatlanban is jelentős károkat okozott, mielőtt a rendőrök elfogták. Közleményt adott ki a Pest Vármegyei Főügyészség.

Alaposan betépett a drogtól, Pókembernek képzelte magát, háztetőkön ugrált és rongált

Fotó: Illusztráció (AFP/I-Hwa Cheng)

Drog után kezdett ámokfutásba a férfi

Az Érdi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott 2024 áprilisában fogyasztott kábítószert.

A bódult állapotban lévő férfi ezután beugrott egy ikerház udvarára, ahol megrongálta a térelválasztó elemet, majd felmászott a ház tetejére. A vádlott több tetőcserepet is összetört,

majd a garázs előtt kifeszített napvitorlára ugrott.

Százezres károkat okozott

A napvitorla az ugrás következtében elszakadt, az azt tartó betonoszlop pedig kimozdult a helyéről.

A férfi ezen keresztül csúszott le, majd elhagyta az ingatlant. A rongálással több mint 200 ezer forintos kárt okozott. Az ámokfutás azonban ezzel még nem ért véget.

Egy másik ház tetején folytatta a pusztítást

Alig egy órával később a férfi egy másik épület tetejére mászott fel. Ott megbontotta a megbontott tetőszerkezet egy részét, megrongálta az ereszcsatornát, valamint két tetőtéri ablakot is betört. A leszedett tetőcserepeket a szomszédos ingatlan tetejére dobálta át, ahol további károkat okozott.

A vádlott végül a megbontott tetőn keresztül bejutott az épület padlásterébe.

A helyszínre időközben kiérkező rendőrök ott találták meg és fogták el.

A betépett érdi Pókember randalírozásának nyomai

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség több rendbeli rongálás bűntettével és vétségével, valamint kábítószer birtoklásával is megvádolta a férfit.

A bíróság dönt a sorsáról

Az ügyben az Érdi Járásbíróság fog döntést hozni.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, a férfinak nemcsak a rongálások, hanem a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt is felelnie kell.

