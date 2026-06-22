Drónnal figyelték az autósokat – sorra állították meg a szabályszegőket

A Veszprém vármegyei rendőrök közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a 8-as főúton, Városlőd térségében. Az akció során a rendőrök munkáját drón is segítette, amely a levegőből figyelte a forgalmat – számolt be róla a VEOL.

A drón a levegőből segítette a közlekedésrendészeti ellenőrzést (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Drón segítette a rendőrök munkáját

A levegőből végzett megfigyelés során több olyan járművezetőt is észleltek, akik a záróvonalat figyelmen kívül hagyva kezdtek előzésbe. Az ilyen manőverek jelentős kockázatot jelentenek a közlekedés többi résztvevőjére is.

A szabálytalanságokat rögzítették, majd a rendőrök megállították az érintett sofőröket és intézkedtek velük szemben.

A hatóság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartása alapvető fontosságú a balesetek megelőzésében. A rendőrség szerint néhány másodpercnyi időnyereség nem ér annyit, hogy bárki veszélybe sodorja saját vagy mások testi épségét.