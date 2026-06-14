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Dunapataj

Sorozatgyilkos Dunapatajon? Négy holttestet exhumálnak, de további áldozatok is lehetnek

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Kutyák altatásához használt méreggel ölhettek meg több idős embert a Bács-Kiskun vármegyei nagyközségben. A jövő héten négy holttestet kiemelnek a sírjából Dunapatajon, hogy kiderüljön, valóban gyilkosság történt-e.
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Dunapatajnyugdíjasexhumálástemetősorozatgyilkosméreg

Amint arról a napokban hírt adtunk, a jövő héten kedden és szerdán bűnügyi helyszínné válik Dunapataj mindkét temetője. A rendőrség ugyanis négy, korábban egyedül élő idős ember holttestének exhumálását rendelte el, miután felmerült, hogy a halálesetek mögött bűncselekmény állhat. A hatósági eljárás miatt a sírkerteket lezárják, sem a hozzátartozók, sem más látogatók nem léphetnek be oda. A nyomozók gyanúját az keltette fel, hogy mind a négy esetben reggel találtak rá a holttestre, miközben előző este még semmi bajuk nem volt. Ráadásul a rendőrök több érintett házban vagyon elleni bűncselekményre, tehát rablásra utaló nyomokat is találtak.

Négy holttestet exhumálnak Dunapatajon
Négy holttestet exhumálnak Dunapatajon Fotó: illusztráció/Pexels

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait Dunapatajon

A helyieket érhetően aggasztják az események. Mint mondják: ha kiderül, hogy valóban a pénzükért végeztek a magányos idősekkel, akkor megeshet, hogy sorozatgyilkos jár köztük. Egy dunapataji asszony elmondta: az ő édesanyja is nagyon hasonló módon hunyt el közel két éve, azonban akkor nem indult nyomozás. 

Méreggel ölhették meg a nyugdíjasokat

A döbbenetes esettel a TV2 hírműsora is foglalkozott. A Tények riportjában elhangzott: elsőként az egyik elhunyt idős asszony fia vette észre, hogy édesanyja nyakán szúrásnyom látszik, és hiányzik a nő aranyfoga. Ezután kezdte vizsgálni a rendőrség a gyanús haláleseteket. Az ott élők szerint a nyugdíjasokat olyan méreggel gyilkolhatták meg, amilyennel a kutyákat szokták elaltatni. Úgy vélik, a potenciális áldozatokat egy nő figyelhette ki, amikor felvették a nyugdíjukat.

Az ügyben a rendőrség nyomoz, azt pedig az igazságügyi boncolás dönti majd el, hogy a gyanús halálesetekben valóban gyilkosság történt-e.

 

 

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