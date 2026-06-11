Iszonyú balesetről adott hírt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy 11 éves fiú a várpalotai vasútállomáson felmászott barátjával egy vagon tetejére, ahol olyan erősségű áramütés érte, hogy leesett a vonat tetejéről. A megégett fiúért mentőhelikopter érkezett.
Brutális szerencsétlenségről adott hírt csütörtökön a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy vasúti szerelvényre felmászó 11 éves fiút megcsapott a magasfeszültségű áram Várpalotán – közölték. A gyermek súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Megégett egy 11 éves gyermek Várpalotán
Úgy tudni, a fiú barátjával ment be csütörtök délután a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott egy vasúti szerelvényre, amely fölött magasfeszültségű vezeték futott. A fiú emiatt áramütést szenvedett és leesett a vagon tetejéről.
A sérült gyermekért mentőhelikopter érkezett. Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság vizsgálja.
A napokban egy másik brutális áramütés is történt: egy Dömsödnél horgászó férfit ütött agyon a magasfeszültség.
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