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Iszonyú balesetről adott hírt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy 11 éves fiú a várpalotai vasútállomáson felmászott barátjával egy vagon tetejére, ahol olyan erősségű áramütés érte, hogy leesett a vonat tetejéről. A megégett fiúért mentőhelikopter érkezett.
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Brutális szerencsétlenségről adott hírt csütörtökön a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy vasúti szerelvényre felmászó 11 éves fiút megcsapott a magasfeszültségű áram Várpalotán – közölték. A gyermek súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Egy várpalotai fiú vagonok tetejére mászott fel, ahol megcsapta az áram és megégett
Egy várpalotai fiú vagonok tetejére mászott fel, ahol megcsapta az áram és megégett
Fotó: Unsplash

Megégett egy 11 éves gyermek Várpalotán

Úgy tudni, a fiú barátjával ment be csütörtök délután a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott egy vasúti szerelvényre, amely fölött magasfeszültségű vezeték futott. A fiú emiatt áramütést szenvedett és leesett a vagon tetejéről. 

A sérült gyermekért mentőhelikopter érkezett. Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság vizsgálja. 

A napokban egy másik brutális áramütés is történt: egy Dömsödnél horgászó férfit ütött agyon a magasfeszültség.

 

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