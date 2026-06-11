Brutális szerencsétlenségről adott hírt csütörtökön a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy vasúti szerelvényre felmászó 11 éves fiút megcsapott a magasfeszültségű áram Várpalotán – közölték. A gyermek súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Egy várpalotai fiú vagonok tetejére mászott fel, ahol megcsapta az áram és megégett

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Megégett egy 11 éves gyermek Várpalotán

Úgy tudni, a fiú barátjával ment be csütörtök délután a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott egy vasúti szerelvényre, amely fölött magasfeszültségű vezeték futott. A fiú emiatt áramütést szenvedett és leesett a vagon tetejéről.

A sérült gyermekért mentőhelikopter érkezett. Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság vizsgálja.

A napokban egy másik brutális áramütés is történt: egy Dömsödnél horgászó férfit ütött agyon a magasfeszültség.