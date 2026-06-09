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égési sérülés

Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy férfi Veszprémben, a munkahelyén

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Súlyos munkahelyi balesethez riasztották a mentőket múlt héten egy Veszprém vármegyei üzembe. Egy munkagépből kiáramló forró folyadék miatt sérült meg egy dolgozó. Egy 35 év körüli férfi munkavégzés közben olyan súlyosan leforrázta magát, hogy a testének nagy részén kiterjedt égési sérülés keletkezett.
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Az üzemben tartózkodó munkatársak azonnal a bajbajjutott segítségére siettek és haladéktalanul értesítették a segélyhívót. A hívást fogadó mentésirányító a telefonon keresztül pontos elsősegélynyújtási tanácsokkal látta el a kollégákat, miközben a legközelebbi mentőegységet is a helyszínre irányította. A gyorsan kiérkező mentősök szakszerűen ellátták a férfi lábát és hátát érintő égési sérülés okozta sebeket, valamint csillapították az elviselhetetlen fájdalmait – írta a Bors.

égési sérülés, Kistarcsa, 2026. március 28.Mentőautók a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban a szűrőnapon 2026. március 28-án. Ezen a napon csaknem 300 millió forintnyi orvostechnikai berendezést, köztük emlődiagnosztikai és laparoszkópos eszközöket adtak át az intézményben.MTI/Kovács Márton
Égési sérülést szerzett egy munkás
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Kórházba szállították az égési sérülés áldozatát

Az intenzív helyszíni ellátásnak és az állapot stabilizálásának köszönhetően a férfit végül sikerült biztonságosan kórházba szállítani a további speciális kezelésekre. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében mielőbbi teljes felépülést kívánt a sérült munkásnak, és külön elismerését fejezte ki a helyszínen és a mentésirányításban példásan helytálló szakemberek gyors munkájáért.

Korábban beszámoltunk róla, hogy felújítási munkálatok közben történt robbanás a Debreceni Egyetemen, ami miatt azonnali óvintézkedéseket kellett bevezetni a campuson.

 

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