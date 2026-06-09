Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy férfi Veszprémben, a munkahelyén

Az üzemben tartózkodó munkatársak azonnal a bajbajjutott segítségére siettek és haladéktalanul értesítették a segélyhívót. A hívást fogadó mentésirányító a telefonon keresztül pontos elsősegélynyújtási tanácsokkal látta el a kollégákat, miközben a legközelebbi mentőegységet is a helyszínre irányította. A gyorsan kiérkező mentősök szakszerűen ellátták a férfi lábát és hátát érintő égési sérülés okozta sebeket, valamint csillapították az elviselhetetlen fájdalmait – írta a Bors.

Égési sérülést szerzett egy munkás

Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Kórházba szállították az égési sérülés áldozatát

Az intenzív helyszíni ellátásnak és az állapot stabilizálásának köszönhetően a férfit végül sikerült biztonságosan kórházba szállítani a további speciális kezelésekre. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében mielőbbi teljes felépülést kívánt a sérült munkásnak, és külön elismerését fejezte ki a helyszínen és a mentésirányításban példásan helytálló szakemberek gyors munkájáért.

Korábban beszámoltunk róla, hogy felújítási munkálatok közben történt robbanás a Debreceni Egyetemen, ami miatt azonnali óvintézkedéseket kellett bevezetni a campuson.