„Egyáltalán nem úgy bántak vele, mint egy aljas gyerekgyilkossal”

Kopogtattak belépés előtt, a beengedésük után pedig kifejezetten udvariasan viselkedtek a rendőrök Fehér Jánossal és családjával, miközben a Till Tamás megölésével akkor még gyanúsított (azóta vádolt) férfiért mentek, hogy az elfogatóparancsnak eleget tegyenek.

Till Tamás feltételezett gyilkosa a tárgyaláson Fotó_ MW

Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, hogy megtekintse a bajai vadaspark lovardájában született kiscsikót. Soha többé nem jelentkezett. A szülei 24 évig töretlenül bíztak benne, hogy gyermekük életben van, ám 2024 nyarán kiderült a tragikus igazság: a mindössze 11 éves kisfiút brutális embertelenséggel megölték. A bűncselekménnyel a 2000-ben csupán 16 éves Fehér Jánost gyanúsítják. A férfi egy elhibázott taktika miatt került egyáltalán a hatóságok látókörébe: úgy próbált egy barátja számára vádalkut elérni, hogy cserébe megmutatja, hol pihennek a gyermek földi maradványai. Az egyenruhásokat egy bajai tanya melléképületéhez vezette, és négyzetméterre pontosan megmutatta, hol betonozták le a megölt kisfiút. Először azt állította, hogy Tamással a tanya akkori tulajdonosa végzett, majd őt és egy vele együtt intézetben nevelkedő fiút bízta meg a holttest elásásával és lebetonozásával. A rendőrök ezt nem hitték el maradéktalanul, és végül megtörték a férfit. János ugyan beismerte, hogy mégis ő végzett a kisfiúval, ám az akkor hatályos jogszabályt a rendőrök úgy értelmezték, hogy a férfi ifjúkori tette már elévült. Az ügyészség azonban bejelentette, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, és kiadta az elfogatóparancsot Fehér ellen.

Fehér János apósa hisz a vejének Fotó: MW

Ki ölte meg Till Tamást?



Az egyenruhások a férfit végül egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei faluban kapták el, az apósa otthonában.

- Amikor a rendőrök megérkeztek, kopogtattak, majd mikor beengedtük őket, rendkívül tisztelettudóan viselkedtek. Meg is jegyezték, hogy Jani jobban járt volna, ha elhagyja az országot. Egyáltalán nem úgy bántak vele, mint egy aljas gyerekgyilkossal. Ha mindez egy amerikai filmben történt volna, minden bizonnyal leteperik a földre és rátérdelnek a hátára, ehhez képest Janival nyugodt hangon közölték, hogy velük kell mennie – mondta Attila, az após, és hozzátette: a rendőrök még azt is megengedték, hogy a család süteményt, ételt és kólát csomagoljon Fehér Jánosnak.