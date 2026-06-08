Radikális szigorítás jön: kitiltják az e-rollereket a népszerű magyar üdülővárosból

Júliustól drasztikus változások lépnek életbe Hajdúszoboszlón: több kiemelt jelentőségű helyszínen is teljesen megtiltják az elektromos rollerek használatát. A Blikk beszámolója szerint a szigorú korlátozás nemcsak az e-rollereket érinti, hanem kiterjed az e-gördeszkákra, az e-biciklikre, és a segwayekre is. A kijelölt zónákban ezeket az eszközöket kizárólag tolni vagy kézben vinni lehet majd.
A tiltás a fürdőváros legforgalmasabb részeit sújtja. A helyi rendelet értelmében a mikromobilitási eszközökkel tilos lesz közlekedni a turisztikai övezetekben, a sétányokon, a parkokban, valamint az iskolák, az orvosi rendelők és a piac környékén is. A város vezetése a lakossági panaszok radikális növekedése és a megszaporodott balesetek miatt döntött a szigorítás mellett.
Hamarosan itt van az idegenforgalmi csúcsszezon, és szeretnénk ezeket a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni”
– indokolta a lépést Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
Már a nagymamák is elektromos rollerrel törnek össze
A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a városban sebészként dolgozó önkormányzati képviselő, Kerekes László szerint is elkerülhetetlenné vált a kitiltás. A politikus-orvos kiemelte, hogy a probléma ma már minden korosztályt érint, egyáltalán nem csak a száguldozó fiatalokról van szó.
Nagymama az unokájával esett el rollerrel, tehát azért nem csak a fiatal korosztályra jellemző, hanem idősebbeknél is előfordul”
– fogalmazott a képviselő.
Országos a baj: gyerekek haltak meg, egy 13 éves fiú kómában fekszik
Hajdúszoboszlón a tiltott zónákat főként a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, a szabályszegőket pedig helyszíni bírsággal sújthatják. A városvezetés azonban kiemelte, a cél nem a pénzbehajtás, hanem a tudatosság növelése, amit új tiltótáblákkal, valamint óvodai és iskolai edukációval támogatnak meg.
A probléma ugyanakkor nem egyedi, hanem országos méretű. A rollerbalesetek száma és súlyossága folyamatosan és aggasztóan nő. Idén Budapesten már két 14 év alatti gyermek veszítette életét rollerezés közben, egy 13 éves fiú pedig jelenleg is kómában fekszik a kórházban.
Soron kívül nyúl hozzá a kormány a KRESZ-hez
A helyi szigorítások mellett a kormány is azonnali lépésekre készül. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi bejelentése szerint a kabinet heteken belül dönt az új szabályozásról.
Még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan a következő hetekben fogja, hogy a KRESZ-t ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem kettőben, gyorsan lépjünk roller ügyben”
– nyilatkozta a tárcavezető.
Vitézy Dávid megerősítette: a drasztikus baleseti statisztikák miatt a rolleres szabályokat az általános, átfogó KRESZ-reform előtt, soron kívül fogják módosítani.