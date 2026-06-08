Radikális szigorítás jön: kitiltják az e-rollereket a népszerű magyar üdülővárosból

Júliustól drasztikus változások lépnek életbe Hajdúszoboszlón: több kiemelt jelentőségű helyszínen is teljesen megtiltják az elektromos rollerek használatát. A Blikk beszámolója szerint a szigorú korlátozás nemcsak az e-rollereket érinti, hanem kiterjed az e-gördeszkákra, az e-biciklikre, és a segwayekre is. A kijelölt zónákban ezeket az eszközöket kizárólag tolni vagy kézben vinni lehet majd.

Hajdúszoboszlón kitiltják az elektromos rollereket és egyéb mikromobilitási eszközöket Fotó: AI illusztráció

A tiltás a fürdőváros legforgalmasabb részeit sújtja. A helyi rendelet értelmében a mikromobilitási eszközökkel tilos lesz közlekedni a turisztikai övezetekben, a sétányokon, a parkokban, valamint az iskolák, az orvosi rendelők és a piac környékén is. A város vezetése a lakossági panaszok radikális növekedése és a megszaporodott balesetek miatt döntött a szigorítás mellett.

Hamarosan itt van az idegenforgalmi csúcsszezon, és szeretnénk ezeket a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni”

– indokolta a lépést Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.

Már a nagymamák is elektromos rollerrel törnek össze

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a városban sebészként dolgozó önkormányzati képviselő, Kerekes László szerint is elkerülhetetlenné vált a kitiltás. A politikus-orvos kiemelte, hogy a probléma ma már minden korosztályt érint, egyáltalán nem csak a száguldozó fiatalokról van szó.

Nagymama az unokájával esett el rollerrel, tehát azért nem csak a fiatal korosztályra jellemző, hanem idősebbeknél is előfordul”

– fogalmazott a képviselő.

Országos a baj: gyerekek haltak meg, egy 13 éves fiú kómában fekszik

Hajdúszoboszlón a tiltott zónákat főként a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, a szabályszegőket pedig helyszíni bírsággal sújthatják. A városvezetés azonban kiemelte, a cél nem a pénzbehajtás, hanem a tudatosság növelése, amit új tiltótáblákkal, valamint óvodai és iskolai edukációval támogatnak meg.

A probléma ugyanakkor nem egyedi, hanem országos méretű. A rollerbalesetek száma és súlyossága folyamatosan és aggasztóan nő. Idén Budapesten már két 14 év alatti gyermek veszítette életét rollerezés közben, egy 13 éves fiú pedig jelenleg is kómában fekszik a kórházban.