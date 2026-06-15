Rossz hír jött a rollereseknek – mutatjuk

Az elektromos rollerek és más, 25 km/óránál nagyobb sebességre képes kis elektromos járművek használatát a szlovák közlekedési tárca különösen kockázatosnak tartja. A minisztérium indoklása szerint ezek a járművek baleset esetén nemcsak a vezetőjükre jelentenek komoly veszélyt, hanem gyalogossal vagy más közlekedővel ütközve akár halálos sérülést is okozhatnak – írja a Parameter.sk.

Elektromos rolleren, Fotó: Mirkó István

A tárca ezért indokoltnak tartja, hogy szankció járjon az ilyen járművek használatáért, mivel a jelenlegi szabályok szerint ezek nem közlekedhetnek közúton.

Az új rendelkezések célja a közlekedésbiztonság javítása és a súlyos balesetek megelőzése, főként a városokban, ahol az elmúlt években egyre többen használnak elektromos rollereket.

A szlovák parlamentben elfogadott törvénymódosítás több ponton is átírja a közlekedési szabályokat. Szigorodnak a gyorshajtásért kiszabható büntetések, változnak a kis elektromos járművekre vonatkozó előírások, és bizonyos feltételek mellett engedélyezik a megfordulást a jelzőlámpás kereszteződésekben.

Nemcsak az elektromos rollerről szól a vita

A végleges szövegbe ugyanakkor több korábban tervezett módosítás nem került be.

Nem változnak például az autópályán közlekedő teherautók előzési szabályai, annak ellenére, hogy ez korábban szerepelt a tervezetben. Az önkormányzatok hatásköre sem bővül az objektív felelősség alkalmazásában, vagyis továbbra is csak parkolási ügyekben élhetnek az üzembentartói felelősség elvével, más közlekedési szabálysértéseknél nem.

Hatalmasat zakózott egy elektromos rolleres, mindent rögzítettek a kamerák

Rolleres balesetekből készült összeállítást tett közzé az ORFK-OBB megbízásából készített balesetmegelőzési oldal a Facebookon. A felvételek jól mutatják, milyen veszélyes lehet a roller, ha valaki nagy sebességgel halad, nem figyel eléggé, vagy váratlan akadály kerül elé. A videó arra is figyelmeztet, hogy egy pillanatnyi rossz mozdulat, egy úthiba vagy egy hirtelen fékezés is komoly eséshez vezethet. Kattintson és nézze meg a felvételeket!

A rolleresre ugró nyúlról se feledkezzünk meg! Sok-sok mém és videó készült belőle. Íme az egyik: