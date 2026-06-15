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elektromos roller

Rossz hír jött a rollereseknek – mutatjuk

1 órája
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Szeptembertől szigorúbb szabályok lépnek életbe a szlovák utakon. Az elektromos rollerek közül azok, amelyek motorja 25 km/óránál nagyobb sebességre is képes, már nem vehetnek részt a közúti forgalomban.
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Az elektromos rollerek és más, 25 km/óránál nagyobb sebességre képes kis elektromos járművek használatát a szlovák közlekedési tárca különösen kockázatosnak tartja. A minisztérium indoklása szerint ezek a járművek baleset esetén nemcsak a vezetőjükre jelentenek komoly veszélyt, hanem gyalogossal vagy más közlekedővel ütközve akár halálos sérülést is okozhatnak – írja a Parameter.sk.

elektromos roller, elektromosroller, 20220624 Budapest Városi közlekedés illusztráció fotó: Mirkó István (MI) Magyar Nemzet képen: Lime, elektromos roller
Elektromos rolleren, Fotó: Mirkó István  

A tárca ezért indokoltnak tartja, hogy szankció járjon az ilyen járművek használatáért, mivel a jelenlegi szabályok szerint ezek nem közlekedhetnek közúton. 

Az új rendelkezések célja a közlekedésbiztonság javítása és a súlyos balesetek megelőzése, főként a városokban, ahol az elmúlt években egyre többen használnak elektromos rollereket.

A szlovák parlamentben elfogadott törvénymódosítás több ponton is átírja a közlekedési szabályokat. Szigorodnak a gyorshajtásért kiszabható büntetések, változnak a kis elektromos járművekre vonatkozó előírások, és bizonyos feltételek mellett engedélyezik a megfordulást a jelzőlámpás kereszteződésekben.

Nemcsak az elektromos rollerről szól a vita

A végleges szövegbe ugyanakkor több korábban tervezett módosítás nem került be. 

Nem változnak például az autópályán közlekedő teherautók előzési szabályai, annak ellenére, hogy ez korábban szerepelt a tervezetben. Az önkormányzatok hatásköre sem bővül az objektív felelősség alkalmazásában, vagyis továbbra is csak parkolási ügyekben élhetnek az üzembentartói felelősség elvével, más közlekedési szabálysértéseknél nem.

Hatalmasat zakózott egy elektromos rolleres, mindent rögzítettek a kamerák

Rolleres balesetekből készült összeállítást tett közzé az ORFK-OBB megbízásából készített balesetmegelőzési oldal a Facebookon. A felvételek jól mutatják, milyen veszélyes lehet a roller, ha valaki nagy sebességgel halad, nem figyel eléggé, vagy váratlan akadály kerül elé. A videó arra is figyelmeztet, hogy egy pillanatnyi rossz mozdulat, egy úthiba vagy egy hirtelen fékezés is komoly eséshez vezethet. Kattintson és nézze meg a felvételeket!

A rolleresre ugró nyúlról se feledkezzünk meg! Sok-sok mém és videó készült belőle. Íme az egyik: 

 

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