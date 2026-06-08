Telefonon diktálta a mentésirányító a ritmust, amíg az edzőtársak a férfi életéért küzdöttek

Az esetről készült hangfelvételt az Országos Mentőszolgálat osztotta meg a közösségi oldalán, amelyen jól hallható, ahogy a mentésirányító higgadtan instruálja a telefonvonal végén lévő nőt és férfit. A bejelentők egyetlen másodpercig sem haboztak: a diszpécser szavait követve ütemesen végezték az újraélesztést a padlón fekvő betegen. Az időben megkezdett életmentés biztosította a szervek vérellátását addig, amíg a rohammentő a helyszínre ért, így a szakemberek végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani a férfit.

Edzőteremben esett össze egy férfi, de a gyors életmentésnek hála stabil állapotban vitték kórházba

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Mindenki képes az életmentésre

A mentők a Szívritmuszavar Hete alkalmából hívták fel a figyelmet arra, hogy a hirtelen szívleállások hátterében leggyakrabban ritmuszavar áll. Ilyenkor minden egyes perc számít és a laikusok azonnali beavatkozása döntő fontosságú. A mentőszolgálat külön gratulációját fejezte ki a sportolóknak, akik bebizonyították, hogy a gyors döntés és a telefonos irányítás segítségével bárki képes sikeres életmentésre.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy budapesti buszmegállóban hirtelen összeesett egy idős férfi, akinek az életét egy helyszínen tartózkodó honvéd kadét gyors és fegyelmezett beavatkozása mentette meg, miután kétszer is visszahozta őt a klinikai halál állapotából.