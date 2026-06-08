Bosszúból gázolt el autóval egy tinédzsert a fiatalkorú, életveszélyes sérüléseket okozott

A fiúk menekülni próbáltak, amikor meglátták feléjük közeledni az autót. Az életveszély percek alatt valósággá vált, amikor a fiatalkorú sofőr egyikük felé kormányozta a járművet – olvasható Magyarország Ügyészsége oldalán.

Az életveszélyes akció nyomai a szemlefotón

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az életveszélyes akcióhoz egy barátnő miatti konfliktus vezetett

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a fiatalkorú vádlott barátja korábban egy lány miatt került konfliktusba egy másik fiúval és annak társaságával.

A vita 2023 szeptemberében egy bolt parkolójában tettlegességig fajult, ahol a vádlott barátja összeverekedett az egyik fiúval. A fiatalkorú úgy érezte, hogy ki kell állnia a barátja mellett, ezért elhatározta, hogy ráijeszt a társaságra.

A vádirat szerint a fiatalkorú autóval közelítette meg a fiatalokat, majd gyorsítani kezdett.

Az autó utasoldali ajtaja ekkor kinyílt, miközben a jármű a járdán álló fiúk felé tartott. A fiatalok hátrébb léptek, és a nyitott ajtó felé rúgtak, hogy megvédjék magukat.

A sofőr ezután megfordult, majd ismét a társaság irányába hajtott.

A motorháztetőre ugrott a menekülő tinédzser

A két sértett egy villanyoszlop mögé próbált menekülni, amikor a vádlott újra feléjük indult. A nyomozás adatai szerint ekkor észrevette egyiküket, és a fiú irányába kormányozta az autót.

A sértett a legalább 40 kilométeres sebességgel közeledő jármű elől a motorháztetőre ugrott, teste azonban a szélvédőnek csapódott, majd az úttestre zuhant.

A rendőrségi helyszínelés során készült fotókon jól látható a személyautó betört szélvédője is.

Életveszélyes állapotba került

A gázolás következtében a tinédzser súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fiatalkorú a történtek után nem maradt a helyszínen, hanem elhajtott. A sérültet mentősök látták el, majd kórházba szállították.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a fiatalkorú ellen.

Az ügyben a Váci Járásbíróság hozza meg a döntést.

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