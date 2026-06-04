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Előzetesbe került az élesdi gyermekrablási kísérlet gyanúsítottja. A román hatóságok szerint megpróbáltak elrabolni egy gyereket, akiről később kiderült, hogy egy rendőrházaspár fia.
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Gyermekrablási kísérlet gyanúja miatt tartóztattak le egy férfit az erdélyi Élesden, miután a gyanú szerint megpróbált elrabolni egy gyereket az iskolából – írta a Maszol.ro.

Megpróbált elrabolni egy gyereket egy férfi, de elkésett vele
Megpróbált elrabolni egy gyereket egy férfi, de elkésett vele (illusztráció)
Fotó: Kovács Noémi / Pexels.com

Elkésett a támadó, emiatt nem tudott elrabolni egy gyereket

A férfi az iskolában azt állította, hogy a gyerek apja küldte őt a 7 éves kisfiúért. 

A terve azonban meghiúsult, mert a szülők – akik mindketten rendőrök, tehát egy rendőrházaspárról van szó – addigra már magukkal vitték a gyereket. 

A tanítónő gyanút fogott, úgyhogy azonnal felhívta a kisfiú apját. Neki sem kellett több, rögtön intézkedett, ami után a férfit őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba helyezték. A romániai magyar hírportál szerint felmerült, hogy a támadónak pszichés problémái lehetnek, ezért pszichiátriai vizsgálat alá vetették. Ennek az eredményét még nem hozták nyilvánosságra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

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