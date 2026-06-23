Eltűnt a hatóságok szeme elől a veszélyes józsefvárosi bűnöző

Fogolyszökés miatt rendelték el a 40 éves Gurbai Miklós körözését, miután a férfi nyomtalanul eltűnt a számára kijelölt józsefvárosi kényszerintézkedési helyszínről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága azután adott ki elfogatóparancsot a szökevény ellen, hogy 2026. június 22-én engedély nélkül elhagyta a bűnügyi felügyeletéül szolgáló kerületi lakást, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – közölte a Police.hu.

Eltűnt a hatóságok elől Gurbai Miklós, akit fogolyszökés miatt keres a rendőrség

Foó: Police.hu

Fogolyszökés miatt keresik az eltűnt 40 éves férfit

Bár a nyomozók azonnal elindították az eljárást és a rendelkezésükre álló összes eszközt bevetették a férfi felkutatására, a hatóságok eddigi erőfeszítései nem vezettek eredményre. Mivel a rendőrség önerejéből egyelőre nem tudott a szökevény nyomára bukkanni, a police.hu-n közzétett felhívásban most a lakosság segítségét kérik az ügy megoldásához.

A VIII. kerületi rendőrkapitányság munkatársai arra biztatnak mindenkit, aki bármilyen érdemi információval rendelkezik Gurbai Miklós jelenlegi tartózkodási helyéről, vagy látta őt a szökése óta, hogy haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

A bejelentők védelme érdekében a hatóságok garantálják az anonimitást, így akár névtelenség megőrzése mellett is lehet tenni bejelentést. Az információkat a nap 24 órájában ingyenesen hívható Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-es telefonszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számon egyaránt várják.