Elég szűkszavú a rendőrség oldala egy eltűnt gyerekkel kapcsolatban. A 12 éves Varga Liliána Ilonáról van szó, aki 2013. július 8-án született Debrecenben – vette észre a Bama.hu.

Eltűnt egy debreceni kislány Pécsett, a rendőrök próbálják megtalálni (illusztráció) Forrás: Mediaworks

Az adatlap szerint a 12 éves kislány két napja, június 12-én tűnt el a Baranya vármegyében, Pécsett, azóta nem ad magáról életjelet. A Pécsi Rendőrkapitányság rendőrei próbálják megtalálni, de egyelőre kevés sikerrel.

Abban bíznak, hogy a közzétett fénykép alapján felismeri és látja valahol valaki.

Még a 13. életévét sem töltötte be az eltűnt kislány Forrás: police.hu

Jelentkezzen, ha tudja, hol van most az eltűnt gyerek

Azt kérik, hogy akinek van információja arról, hol tartózkodik a kislány, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon. Egy hívás is életet menthet!

Megható sorokkal búcsúznak Fülöp Istvántól

Napokig keresték, míg végre megtalálták, bár csak holtan a 19 éves férfit, aki a Pentele hídnál hagyta hátra a táskáját. Fülöp István tanárai is elbúcsúztak tőle. A sokkoló részletekért kattintson ide!

Ez is érdekelheti: kisgyerekeket bántalmaztak egy budapesti óvodában a szülők szerint

Súlyos panaszok érkeztek egy II. kerületi óvoda egyik pedagógusára, aki a szülők szerint lökdöséssel, elkülönítéssel és büntetőszékkel próbálta fegyelmezni a gyerekeket. Az esetről nyilatkozó szülők azt állítják, hogy az óvónő bántalmazta és megfélemlítette a kicsiket, akik közül többen már félve mentek be reggelente az óvodába. Erről pedig ebben a cikkünkben olvashat!

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Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

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joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.