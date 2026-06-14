Eltűnt egy debreceni kislány Pécsett

Elég szűkszavú a rendőrség oldala egy eltűnt gyerekkel kapcsolatban. A 12 éves Varga Liliána Ilonáról van szó, aki 2013. július 8-án született Debrecenben – vette észre a Bama.hu.
Az adatlap szerint a 12 éves kislány két napja, június 12-én tűnt el a Baranya vármegyében, Pécsett, azóta nem ad magáról életjelet. A Pécsi Rendőrkapitányság rendőrei próbálják megtalálni, de egyelőre kevés sikerrel.
Abban bíznak, hogy a közzétett fénykép alapján felismeri és látja valahol valaki.
Jelentkezzen, ha tudja, hol van most az eltűnt gyerek
Azt kérik, hogy akinek van információja arról, hol tartózkodik a kislány, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon. Egy hívás is életet menthet!
Megható sorokkal búcsúznak Fülöp Istvántól
Napokig keresték, míg végre megtalálták, bár csak holtan a 19 éves férfit, aki a Pentele hídnál hagyta hátra a táskáját. Fülöp István tanárai is elbúcsúztak tőle. A sokkoló részletekért kattintson ide!
Ez is érdekelheti: kisgyerekeket bántalmaztak egy budapesti óvodában a szülők szerint
Súlyos panaszok érkeztek egy II. kerületi óvoda egyik pedagógusára, aki a szülők szerint lökdöséssel, elkülönítéssel és büntetőszékkel próbálta fegyelmezni a gyerekeket. Az esetről nyilatkozó szülők azt állítják, hogy az óvónő bántalmazta és megfélemlítette a kicsiket, akik közül többen már félve mentek be reggelente az óvodába. Erről pedig ebben a cikkünkben olvashat!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.