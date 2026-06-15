Nyomtalanul eltűnt egy magyar diáklány az iskolaudvarról

A Püspökladányi Rendőrkapitányság köteléke nagy erőkkel, a lakosság segítségét kérve folytat eljárást az eltűnt Nagy Dzsenifer Szandra ügyében, akit a környezete utoljára egy helyi oktatási intézményben látott. A rendelkezésre álló adatok szerint a mindössze 15 esztendős lány 2026. május 12-én egy püspökladányi iskolából távozott ismeretlen helyre és az azóta eltelt harminc napban a felkutatására tett intenzív rendőri intézkedések sajnos ez idáig nem vezettek eredményre – írta a Haon.hu.

Az eltűnt lányt nagy erőkel keresi a rendőrség és a lakosság segítségét is kérik felkutatásában

Fotó: Police.hu

Az eltűnt lány személyleírása és a nyomozás részletei

A rendőrségi körözési nyilvántartásban is szereplő Nagy Dzsenifer Szandra körülbelül 160 centiméter magasságú, átlagos testalkatú, megközelítőleg 55–60 kilogramm súlyú, barna szemű és hosszú hajú fiatal. A nyomozók minden lehetséges szálat megvizsgálnak, a baráti körtől kezdve a lány digitális lábnyomáig, hiszen egy védtelen korú gyermek esetében minden perc számíthat a biztonságos hazatérés érdekében.

Összefogással a fiatal lány felkutatásáért

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a lakosság ébersége és segítőkészsége gyakran a legfontosabb láncszem az ilyen kritikus ügyek megoldásában.

A Püspökladányi Rendőrkapitányság nyomatékosan kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményeiről bármilyen érdemi információval rendelkezik, ne habozzon segíteni.

A névtelenség teljes megőrzése mellett tehető bejelentés a nap 24 órájában ingyenesen hívható, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a jól ismert 112-es központi segélyhívó számon.

A korábbi hírekkel ellentétben továbbra sem találták meg azt a 19 éves székesfehérvári diákot sem, akinek csütörtökön veszett nyoma. Vasárnap délelőtt hatalmas erőkkel vonultak ki a speciális mentők a Dunához, ahol a halottkereső kutya már jelzett is egy ponton. Fülöp István keresését végül a közelgő ítéletidő miatt kellett félbeszakítani.