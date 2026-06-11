Újabb tragédia lehet kibontakozóban? A Duna mellett találták meg az eltűnt fiatal táskáját

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a Budapesten született Fülöp István június 9-én, kedden tűnt el, azóta életjelet nem adott magáról. Az első összefoglaló adatok szerint a Dunaföldváron utoljára látott fiatalember személyes iratait és táskáját a Beszédes József hídnál találták meg a nyomozók, az eltűnt fiút azonban a rendőrségi körözési adatbázis segítségével továbbra is nagy erőkkel keresik – írta a Feol.hu.

A parton találták meg az eltűnt fiú táskáját (Illusztráció)

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A Beszédes József hídnál találták meg az eltűnt fiú táskáját

Miközben a rendőrség hivatalos eljárásban nyomoz, az eltűnt embereket kereső dunaföldvári közösségi csoportokban is megjelent a család kétségbeesett felhívása.

A rokonok bejegyzése megerősíti, hogy István szerda hajnal óta nem adott magáról életjelet, és a hídnál hátrahagyott értékei, illetve az összes személyes okmánya ellenére a tartózkodási helye teljes homályba vész.

A rendőrségi körözési adatbázisban szereplő személyleírás szerint Fülöp István 186-190 centiméter magas, vékony testalkatú, 61-70 kiló körüli fiatalember. Arca hosszúkás, bőre fehéres, sápadt, a szeme sötétbarna, a haja pedig vállig érő és fekete. Eltűnésekor kék dzsekit, fekete pólót, valamint egy fekete, bőszárú, bokáig érő melegítőnadrágot viselt, a lábán pedig egy zöld alapon rózsaszín mintázatú bőrcipő volt.

A hatóságok kérik, hogy aki az eltűnt fiatal jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban bármilyen érdemleges információval rendelkezik, hívja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot a 06-25/510-510-es számon, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett tárcsázza a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámát.

Korábban írtunk róla, hogy szintén eltűnt egy fiatal lány Budapesten, aki a napokban ismeretlen helyre távozott és azóta semmilyen életjelet nem ad magáról.