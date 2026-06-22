A folyóban találták meg az eltűnt nyolcéves kisfiú holttestét

Tragikus véget ért egy nyolcéves kisfiú keresése a magyar határ közvetlen közelében, miután a gyermek a Drávában elmerülve életét vesztette. A horrorisztikus eset a horvátországi Selnica Podravska település mellett történt, ahol a kisfiú a nyári hőségben a folyóban fürdött, amikor hirtelen eltűnt – közölte a Zaol.hu.

Napokig keresték az eltűnt gyermeket a Dráva érintett szakaszán

Fotó: Nikola Wolf / Forrás: podravski.hr

Eltűnt kisfiú után kutattak a Drávánál: tragédiával zárult a keresőakció

Bár a helyiek körében népszerű pihenőhelyről van szó, a szakemberek régóta kongatják a vészharangot: a Dráva ezen szakasza csalóka, a vízmélység ugyanis kiszámíthatatlanul, hirtelen változik, és a felszín alatt olyan bivalyerős sodrás rejtőzik, ami a gyanútlan fürdőzők számára halálos csapdává válhat. A horvát sajtó tájékoztatása szerint a kisfiú eltűnését követően azonnal hatalmas erőkkel indult meg a kutatás. A hatóságok és a civil szervezetek példás összefogással, hatalmas apparátust mozgósítottak a gyermek megmentéséért:

rendőrök, hivatásos búvárok, tűzoltók, hegyimentők és a vöröskereszt munkatársai is éjjel-nappal a helyszínen dolgoztak. Miközben a szárazföldi egységek gyalogosan, centiről centire fésülték át a part menti területeket, addig a mentőcsapatok flottája csónakokkal vizsgálta a veszélyes folyószakaszt.

A mentést végzők munkáját az elemek is nehezítették, a természet ugyanis akadálypályát gördített eléjük. A térséget korábban sújtó heves esőzések miatt a Dráva vízszintje jelentősen megemelkedett, ami drasztikusan felerősítette a sodrást.

A felkavart, zavaros folyóvízben a látótávolság szinte a nullára csökkent, így a búvárok gyakorlatilag vakon, kizárólag a tapintásukra hagyatkozva kényszerültek kutatni a mélyben.

A mentőcsapatok az embert próbáló körülmények ellenére egyetlen percre sem adták fel a reményt, hogy a gyermeket még időben, élve sikerül a felszínre hozniuk. A csoda azonban elmaradt, a nagyszabású akció végül a legrosszabb forgatókönyvvel, fájdalmas tragédiával zárult.

Napokkal később a folyó egyik mellékágában bukkantak rá a kisfiú holttestére, mindössze két kilométerre attól a ponttól, ahol korábban elmerült a habokban, és alig hét kilométernyire a magyarországi Zala vármegye határától.

A hatóságok elsődleges helyszíni szemléje alapján a kisfiú testén nem találtak idegenkezűségre utaló külsérelmi nyomokat, a fulladás pontos és hivatalos okát azonban csak a kegyeleti boncolás fogja végérvényesen tisztázni.