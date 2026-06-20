Eltűnt egy 17 éves lány Budapestről

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/208/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kovács Rubina Jáde ügyében – olvasható a police.hu-n.
Eltűnt egy fiatal lány
A rendelkezésre álló adatok szerint a 17 éves lány 2026. június 19-én 13 óra 25 perc körül egy XV. kerületi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.
Kovács Rubina Jáde körülbelül 153 centiméter magas, hosszú, vörös, szőke hajú, sötétbarna szemű lány.
Eltűnésekor vajszínű rövidnadrágot, vajszínű pólót, valamint sportcipőt viselt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Kovács Rubina Jáde tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.