Rejtélyes körülmények között veszett nyoma a fiatal anyának, párja szerint elrabolhatták

Mély aggodalommal keresi a családja azt a 32 éves nőt, aki május 19-én rejtélyes körülmények között távozott otthonából. A rendőrségnél is eltűnt személyként nyilvántartott rétsági édesanya azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és a mobiltelefonja is elérhetetlen. Párja kizártnak tartja, hogy Alexandra önként hagyta volna el a családját.
A rendőrség és a családtagok is kétségbeesetten keresnek egy 32 éves, kisgyermekes rétsági édesanyát, Alexandrát, akinek május 19-én veszett nyoma. Az eltűnt nő azóta semmilyen életjelet nem adott magáról: mobiltelefonja elérhetetlen, és sem az édesanyjával, sem pedig élettársával, Péterrel nem lépett kapcsolatba az elmúlt napokban – olvasható a Borsonline.hu oldalán. 

Emberrablás is felmerült az eltűnt édesanya ügyében
Az eltűnt nő családja a legrosszabbtól tart

Párja a Blikknek nyilatkozva elmondta, hogy éjjel-nappal az utakat járja, és már a végkimerülés határán van a folyamatos kereséstől, de képtelen megnyugodni. Bár az eltűnése előtt volt köztük némi feszültség külső pletykák és intrikák miatt, Péter szerint kizárt, hogy Alexandra emiatt önként hagyná el a gyermekeit. Úgy véli, ha a nő új életet akart volna kezdeni, azt is jelezte volna felé, a teljes hallgatás viszont komoly aggodalomra ad okot. 

A nyomozást nehezíti, hogy a rendőrségi körözésben jelenleg nem szerepel fotó Alexandráról, mivel a legutóbbi hivatalos igazolványképe óta jelentősen megváltozott a külseje, így a régi fotó közzététele megtévesztő lenne a lakosság számára. 

A családhoz időközben aggasztó információk is eljutottak, amelyek szerint a nőt Heves vármegyében – Verpelét, Eger vagy Feldebrő környékén – láthatták, ahol a pletykák szerint elvették a telefonját és akarata ellenére fogva tarthatják. Bár a család ezeket a lakossági jelzéseket azonnal továbbította a hatóságoknak, a Heves vármegyei rendőrök egyelőre nem találtak erre utaló bizonyítékot, és nem bukkantak a nő nyomára a térségben. Mivel Rétság mindössze negyedórányi autóútra fekszik a szlovák határtól, Péter már a szomszédos Szlovákiában is próbál a párja nyomára bukkanni. 

Én is úgy érzem, bajban van, bajba került, valamitől vagy valakitől fél, azt hiszi, nem tudjuk megoldani

– közölte a nő párja. A hivatalos személyleírás alapján Alexandra körülbelül 156-160 centiméter magas, vékony testalkatú, és hosszú, barna hajú. 

A hatóságok és a hozzátartozók nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a nő hollétéről, vagy felismeri őt, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy közvetlenül a Rétsági Rendőrkapitányságon a 06-35-350-144-es telefonszámon.

