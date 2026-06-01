Két hete indult Budapestre a fiatal lány, akit azóta a családja és a rendőrség is keres

A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17 éves fiatal lány felkutatásában, aki Budapestre indult a barátnőjéhez, ám azóta nem tért haza. A hatóságok és az aggódó családtagok nagy erőkkel keresik az eltűnt Petrát, akinek hollétéről egyelőre semmit sem tudni – írta a Bors.

Barátnőjéhez indult, de eltűnt útközben

Segítsen megtalálni az eltűnt tinédzsert

A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a 17 éves Petra felkutatásában, aki május 16-án indult el szomori otthonából Budapestre. A fiatal lány május 18-án még találkozott egy barátnőjével a fővárosban, ám azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és a Nyugati pályaudvar környékén tűnhetett el.

Petra körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, zöld szemű, vállig érő festett szőke haja és szeplős arca van, valamint tetoválást visel a mellkasán és a jobb bordája alatt. Eltűnésekor kék farmert és fehér felsőt hordott.

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, jelentkezzen a 06/34-517-777-es számon, a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon.

