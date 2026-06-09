Kétségbeesetten várják a szülei: egyik pillanatról a másikra nyoma veszett a 16 éves lányuknak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal lány életjelet nem ad magáról, a felkutatására tett eddigi hatósági intézkedések pedig sajnos nem vezettek eredményre. Mivel az eltűnt kiskorú tartózkodási helye továbbra is ismeretlen, a rendőrség a hivatalos oldalán közzétette a személyleírását és a fotóját, bízva abban, hogy valaki látta őt az elmúlt órákban – írta a Bors.

Eltűnt egy tinédzser a fővárosban

Fotó: Pexels.com

A lakosság segítségét kérik az eltűnt tinédzser ügyében

A rendőrségi körözés szerint T. Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, kék szemű lány, akinek hosszú, sötétbarnára festett haja van. A XVII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről bármilyen érdemi információval rendelkezik – akár névtelensége megőrzése mellett –, haladéktalanul tárcsázza a éjjel-nappal hívható, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Ide kattintva tekinthetik meg a lányról készült képet.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a rendőrség országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a hazai valóságshow-kból ismert VV Rico ellen.