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eltűnt

Kétségbeesetten várják a szülei: egyik pillanatról a másikra nyoma veszett a 16 éves lányuknak

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A budapesti rendőrök a lakosság segítségét kérik egy tinédzser megtalálásához. A 16 éves lány június 8-án eltűnt.
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal lány életjelet nem ad magáról, a felkutatására tett eddigi hatósági intézkedések pedig sajnos nem vezettek eredményre. Mivel az eltűnt kiskorú tartózkodási helye továbbra is ismeretlen, a rendőrség a hivatalos oldalán közzétette a személyleírását és a fotóját, bízva abban, hogy valaki látta őt az elmúlt órákban – írta a Bors.

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Eltűnt egy tinédzser a fővárosban
Fotó:  Pexels.com

A lakosság segítségét kérik az eltűnt tinédzser ügyében

A rendőrségi körözés szerint T. Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, kék szemű lány, akinek hosszú, sötétbarnára festett haja van. A XVII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről bármilyen érdemi információval rendelkezik – akár névtelensége megőrzése mellett –, haladéktalanul tárcsázza a éjjel-nappal hívható, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. Ide kattintva tekinthetik meg a lányról készült képet.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a rendőrség országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a hazai valóságshow-kból ismert VV Rico ellen.

 

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