Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, nem menekülhetett – videó

Nem volt érvényes tartózkodási engedélye a külföldinek, aki nem volt már ismeretlen a magyar hatóságok számára. Többek között hivatalos személy elleni erőszak, autópályán elkövetett úgynevezett trükkös lopás, kábítószerrel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás a koszovói-szerb állampolgárságú férfivel szemben. A spanyolok már korábban megtiltották neki, hogy belépjen a schengeni országok területére, illetve itt tartózkodjon. Mivel felmerült, hogy illegálisan próbál visszajutni Magyarországra, és beválthatja korábbi fenyegetését, amelyben az állt: elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárást indított az ügyintéző védelme érdekében a közösségi oldalukon közzétett videós poszt szerint.

Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt a külföldi, elfogták

Fotó: Facebook / Nemzeti Védelmi Szolgálat

Április 29-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság épületének közelében, egy lakásban fogták el a férfit, és május elején ismét kiutasították Magyarországról. Ez azonban nem tartotta vissza: Szerbiában új névre szóló útlevelet csináltatott,

majd június 1-jén buszra szállt és Magyarországra utazott, megtévesztve a hatóságokat.

Elütött volna egy embert, nem jött neki össze

De ezúttal sem jutott el a kiszemelt áldozatához. A terve ugyanis az volt, hogy megvárja a munkahelyénél és nekihajt. A férfi a fővárosi buszpályaudvar közelében éppen kávét rendelt, amikor a BRFK Közrendvédelmi Főosztály sheriff szolgálatot ellátó munkatársai elfogták. Még aznap kitoloncolták Magyarországról, és a szerb-magyar határhoz szállították.

Ez is érdekelheti: „Levágnám a tökit": kiakadtak a kazincbarcikaiak az óvódánál ólálkodó szatírra

Nők előtt mutogatta a nemi szervét, egyszer pedig egy óvoda kerítésénél állva elégítette ki magát egy férfi Kazincbarcikán. Az ügyészség szerint a szatír több hasonló dolgot is elkövetett. A helyieket felháborították a történtek. Kattintson a részletekért!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!