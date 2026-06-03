Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

Most érkezett!

Megszólalt a Viszkis: ezért ment tönkre a házassága

nemzeti védelmi szolgálat

Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, nem menekülhetett – videó

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Neve megváltoztatásával próbált eltűnni a hatóságok elől az a koszovói-szerb állampolgárságú férfi, akit most újra elfogtak. Ha rajta múlt volna, elütött volna egy idegenrendészeti ügyintézőt: márciusban fenyegette meg ezzel az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársát. A férfit egy hónapja már másodszor toloncolták ki Magyarországról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti védelmi szolgálatElfogtákidegenrendészetiszerbiábankazincbarcikánországos idegenrendészeti főigazgatóságbrfk közrendvédelmi főosztályidegenrendészeti felügyelőtelütött idegenrendészetiszolgálat

Nem volt érvényes tartózkodási engedélye a külföldinek, aki nem volt már ismeretlen a magyar hatóságok számára. Többek között hivatalos személy elleni erőszak, autópályán elkövetett úgynevezett trükkös lopás, kábítószerrel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás a koszovói-szerb állampolgárságú férfivel szemben. A spanyolok már korábban megtiltották neki, hogy belépjen a schengeni országok területére, illetve itt tartózkodjon. Mivel felmerült, hogy illegálisan próbál visszajutni Magyarországra, és beválthatja korábbi fenyegetését, amelyben az állt: elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárást indított az ügyintéző védelme érdekében a közösségi oldalukon közzétett videós poszt szerint.

Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt a külföldi, elfogták
Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt a külföldi, elfogták 
Fotó: Facebook / Nemzeti Védelmi Szolgálat

Április 29-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság épületének közelében, egy lakásban fogták el a férfit, és május elején ismét kiutasították Magyarországról. Ez azonban nem tartotta vissza: Szerbiában új névre szóló útlevelet csináltatott, 

majd június 1-jén buszra szállt és Magyarországra utazott, megtévesztve a hatóságokat.

Elütött volna egy embert, nem jött neki össze

De ezúttal sem jutott el a kiszemelt áldozatához. A terve ugyanis az volt, hogy megvárja a munkahelyénél és nekihajt. A férfi a fővárosi buszpályaudvar közelében éppen kávét rendelt, amikor a BRFK Közrendvédelmi Főosztály sheriff szolgálatot ellátó munkatársai elfogták. Még aznap kitoloncolták Magyarországról, és a szerb-magyar határhoz szállították.

Ez is érdekelheti: „Levágnám a tökit": kiakadtak a kazincbarcikaiak az óvódánál ólálkodó szatírra

Nők előtt mutogatta a nemi szervét, egyszer pedig egy óvoda kerítésénél állva elégítette ki magát egy férfi Kazincbarcikán. Az ügyészség szerint a szatír több hasonló dolgot is elkövetett. A helyieket felháborították a történtek. Kattintson a részletekért!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!