Elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, nem menekülhetett – videó

Nem volt érvényes tartózkodási engedélye a külföldinek, aki nem volt már ismeretlen a magyar hatóságok számára. Többek között hivatalos személy elleni erőszak, autópályán elkövetett úgynevezett trükkös lopás, kábítószerrel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás a koszovói-szerb állampolgárságú férfivel szemben. A spanyolok már korábban megtiltották neki, hogy belépjen a schengeni országok területére, illetve itt tartózkodjon. Mivel felmerült, hogy illegálisan próbál visszajutni Magyarországra, és beválthatja korábbi fenyegetését, amelyben az állt: elütött volna egy idegenrendészeti felügyelőt, a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárást indított az ügyintéző védelme érdekében a közösségi oldalukon közzétett videós poszt szerint.
Április 29-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság épületének közelében, egy lakásban fogták el a férfit, és május elején ismét kiutasították Magyarországról. Ez azonban nem tartotta vissza: Szerbiában új névre szóló útlevelet csináltatott,
majd június 1-jén buszra szállt és Magyarországra utazott, megtévesztve a hatóságokat.
Elütött volna egy embert, nem jött neki össze
De ezúttal sem jutott el a kiszemelt áldozatához. A terve ugyanis az volt, hogy megvárja a munkahelyénél és nekihajt. A férfi a fővárosi buszpályaudvar közelében éppen kávét rendelt, amikor a BRFK Közrendvédelmi Főosztály sheriff szolgálatot ellátó munkatársai elfogták. Még aznap kitoloncolták Magyarországról, és a szerb-magyar határhoz szállították.
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